刑事局幹員 首度飛美攻堅逮人 台美聯手緝毒 明仁會運毒首腦起訴

竹聯幫明仁會鍾成恩在美走私黑市逾億元的大麻來台，台美幹員攻堅逮人押返，台北地檢署昨起訴。（資料照，本報合成）

2025/03/21 05:30

〔記者王定傳、邱俊福／台北報導〕檢警去年查獲竹聯幫明仁會份子鍾成恩等人，涉將大麻夾藏在沙發椅凳及木板凳內，分三次自美國走私黑市價逾億元的六十四．四三公斤大麻來台。案經台北地檢署調查，認定鍾男是跨國販運毒品集團的兩大首腦之一，昨將鍾男等四人依販售第二級毒品等罪起訴。

逾億大麻藏椅凳 分3次走私

特別的是，台美不僅合作緝毒，美方並首度讓刑事警察局國際科等三名幹員，聯合美國國土安全調查署（HSI）、緝毒局（DEA）、聯邦調查局（FBI）、洛杉磯市警局（LAPD）共十多人，共同前往鍾男的洛杉磯住所攻堅逮人。

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當時在攻堅現場，先由美方人員使用破門器破門後，武裝人員衝入屋內控制鍾男，我方幹員緊跟在後進入，協助搜索出與案件有關的筆記本等證據及檢視手機內容，並協助安撫與案件無關的鍾妻等人；完成程序後，當晚就由我方幹員將鍾男押上機帶回台。

美方破門衝入 我方協助搜證

檢警追查，鍾男的家族投資營造業，家境富裕，鍾男還擔任高球教練，三年前即入境美國，未料他卻夥同身分不詳的「JOE」組成毒品集團，由JOE安排走私，鍾男聯絡台灣收貨人及販毒，隨後從前年九月起，分三批運毒，首批大麻抵台後，鍾安排魏姓男子以四一二萬元賣出五．五公斤給王姓買家；另兩批抵台時被台北關發現有異，及時攔阻未流入市面。

我方隨即與美方合作，參與專案討論，達成派員赴美參與辦案及攻堅的共識。

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