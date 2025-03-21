明知會下雪沒帶裝備 攀奇萊東稜1死 16隊員失溫獲救

昨天上午磐石中峰山屋積雪很厚，還有水鹿到山屋前覓食。 （潘姓隊友提供）

2025/03/21 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕雖然行前從天氣預報得知有降雪機率，來自高雄的百岳社團揪團，仍決定十五日出發攀登奇萊東稜，上山後遭遇大雪，造成一死十六人受困意外；眾人在磐石中峰山屋避難三天，昨天放晴卻因沒帶雪攀裝備及糧食不足而無法繼續行程，由空勤總隊直升機載送下山。

十六人昨被送抵花蓮降落後，領隊低調不願受訪，隊員潘先生說，全隊第二天早上剛出發不久就變天，先雨後雪、雪夾冰霰，風雪中眾人爬上奇萊北峰、下東稜後經過月形池到箭竹林路段，隊員李男開始落後，因落後距離不遠，翁姓領隊邊走邊停下來等，也要求隊員等李男。

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他說，因天候惡劣，隊員均濕透凍僵，十五人傍晚趕到中峰山屋避難時，幾乎都有失溫情況，後來領隊派人往回尋找未果，在惡劣天候下只好折返回山屋。

隊友說，李男爬過五十幾座百岳，重裝背包內有露宿袋、食物、睡袋，沒有帳棚，以全程住山屋來說，準備已很充分；至於殿後陪走的隊友因濕透幾乎撐不下去，不得不在一處箭竹林休息時留下食物、瓦斯罐給李男，最後趕至山屋避難。第三天（十七日）早上隊伍往回找人，上午十點多發現李男倒在磐石西峰前路徑上，已無呼吸心跳。

隊員表示，出發前看氣象預報知道有降雪機率，沒想到天氣變化這麼巨大，很感謝救難人員協助將他們送下山。

該隊是來自高雄的登山社團，一行十七人含三名協作，十五日出發，預計昨（廿日）從岳王亭下山，但遇天氣劇變造成一人死亡。事故引發山友討論，有山友透露，雪季登山不確定因素多，但明知會下雪卻沒帶雪攀裝備，只能叫直升機，影響外界對登山的觀感。

預計今再上山搜尋遺體

花蓮縣消防局表示，考量全團沒有人攜帶雪地裝備，山區雪厚二、三十公分，加上糧食只剩一天份，國搜中心協助支援航空器，昨天早上將十六人救回，該隊申請入山入園未違法，人員毋須就醫。消防局三名特搜人員昨搭直升機至奇萊東稜驚嘆號營地降落，前往搜尋李男，因積雪很厚前進緩慢，昨下午暫停，預計今天再度上山搜尋遺體。

多數隊員因付費免背公糧睡袋，身上都是小背包。 （記者花孟璟攝）

奇萊東稜發生山難1死，昨天上午由直升機分三趟將隊員送下山。（記者花孟璟攝）

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