班導要女童雙腳打開 偷拍

班導是狼，指定女童當小老師趁機偷拍裙底。圖為示意圖。（資料照）

2025/03/20 05:30

指定當小老師成獵物 偷拍忘關閃光燈露餡 家長報案

〔記者王捷、劉婉君／台南報導〕又傳狼師伸魔爪！在家長口中評價頗高的台南市一名謝姓國小班導，竟趁著找女童當「小老師」、站著改同學作業時，趁機偷拍裙底，因謝男偷拍時忘關閃光燈露餡，家長報案後，台南地檢署聲押獲准，教育局也停聘處分。兩名被害家長認為，狼師是持續性犯案，除了自己的孩子受害之外，還有不少女學生受害，呼籲其他被害人不要姑息狼師，一起出面指認。

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南檢聲押獲准 教育局停聘處分

家長指出，謝男在永康任教，是年輕的導師，家人也在教育界，起初他們與其他家長都認為，他是有熱誠的導師，平常會指定女學生當「小老師」，幫忙改完同學的作業後，可選一杯喜歡的手搖飲料當獎勵，同學很羨慕。

謝男的辦公桌擺設呈L型，要求女學生站著改作業，坐在女學生後方，由於女學生常要彎腰改作業，謝男會要「小老師」雙腳打開一點站，不然會影響脊椎，腿也會酸，趁機拿手機從後方偷拍。

上星期，謝男請兩名「小老師」改作業，其中一名女學生發現導師正偷拍另一名同學的裙底，手機閃光燈還沒關。起初兩名女學生不敢跟家人說，直到看見謝男繼續偷拍其他同學，決定告訴家長，兩名「小老師」的家長連繫後，認為可能有潛在受害者，因此向警方報案。

謝男繼續偷拍其他同學 兩學生告訴家長

案經警方調查，認定謝男涉案明確，將他移送法辦，台南地檢署檢察官於本月十三日複訊後，以「有反覆實施犯罪之虞」等由聲請羈押，獲台南地院法官裁准。由於校方隱密處理此事，受害人的家長表示，大部分的學生家長並不知謝男惡行，以為他是請假沒來上課。

家長擔心，可能還有潛在的被害人不敢報案，希望相關單位重視，並呼籲受害者一起向謝男求償，不要縱放狼師。警方指出，性犯罪受害人，身分會受到嚴密的保護，絕對不會曝光，也會仔細調查，請家長放心。

另外，偷拍案的證據認定不易，因多數人擔心曝光不敢指認，雖然過程很難過，但是律師建議家屬要勇敢指認，否則會影響未來求償、判刑的結果。

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