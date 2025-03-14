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    神棍騙斷因果 性侵5女15年 癌婦也受害

    神棍劉正清收押後，昨被台中地檢署依強制性交罪起訴。（資料照）

    神棍劉正清收押後，昨被台中地檢署依強制性交罪起訴。（資料照）

    2025/03/14 05:30

    劉正清拐簽性愛書 收押起訴

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市六十五歲神棍劉正清，宣稱過世母親成佛為「無量金菩薩」，他是擁有「他心通法」的「無上之主」，向五名罹患癌症等變故的女信徒，瞎掰「會當酒家女」，甚至家破人亡，必須寫「性愛同意書」，與他發生性行為才能斷除因果厄運，滿嘴荒唐話，五女卻畏懼而深信，與劉男在佛堂等處共發生五十八次性行為，人生運勢反而更差，台中地檢署聲押劉男獲准，昨天依強制性交罪起訴，聲明從重量刑。

    接手佛堂 宣稱亡母已成佛

    中檢起訴指出，劉男二○○九年接手過世母親成立的佛堂，他宣稱其母升天為「無量金菩薩」，他則是「無上之主」，擁有能窺見他人內心想法與因果命運的「他心通法」神力，受害的五名女信徒，分別因罹患癌症、感情生變、丈夫外遇、諸事不順、情感與工作受挫，向劉男求助。

    恐嚇不獻身 厄運將禍及親人

    劉男舌燦蓮花說，他已經用自己的神力，擋住女信徒的因果，必須要與他發生性行為，才能斷除因果厄運，他還強調，「我不是邪魔歪教，和妳性行為，是在幫忙妳」，還要被害人寫性愛同意書。

    更惡劣的是，劉男為求女信徒獻身，還用母親「無量金菩薩」名號，宣稱不與他發生性關係，因果厄運會很嚴重，他對罹癌女信徒說，「無量金菩薩」告訴他，丈夫近年會死；又對想挽回男友的女信徒，瞎掰「妳紅顏薄命，會當酒家女，四十歲就會死」，對丈夫外遇的女信徒恐嚇，「妳會離婚，會被他人強暴，被男人騙錢」，又對情感與失業受挫的女信徒，瞎扯「會當酒家女，一輩子沒有感情」。

    婚姻、情感與運勢…沒翻轉

    五女在畏懼下簽署「性愛同意書」，於汽車旅館或佛堂等處，與劉男發生共五十八次性行為，但婚姻、情感與運勢卻不見翻轉向上，中檢去年十一月拘提聲押劉男獲准，他坦承犯行，檢方依強制性交罪起訴。

    檢方強調，劉男假宗教之名，惡意玩弄人生不順遂的女信眾，犯行長達十五年，甚至向丈夫外遇的女信徒說，「和妳ＸＸ（性行為）很無聊、難怪妳老公出去外面找女人」，羞辱並視女信徒為無物，甚為自私惡劣，聲明從重量刑。

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