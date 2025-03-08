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    讓高島屋5樓變賣場 卻傳要另外花錢覓地蓋停車場╱簡舒培︰北市府十分荒謬

    大葉高島屋周邊停車量大增，傳台北市停管處擬在天母運動公園興建地下停車場。（資料照）

    大葉高島屋周邊停車量大增，傳台北市停管處擬在天母運動公園興建地下停車場。（資料照）

    2025/03/08 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕大葉高島屋停車場變更案引發爭議，大葉高島屋都市計畫是停車場用地，應以滿足當地的停車供需為優先，周邊遇假日或球賽停車需求大增，影響當地停車權益。據悉，台北市停車管理處擬於天母運動公園興建地下停車場，預計將新增二百至三百格停車位；民進黨台北市議員簡舒培批評，周邊停車需求本就不足，卻還讓大葉高島屋的停車場變商場，市府需另再找地、花公帑做停車場，十分荒謬。

    北市停管處︰僅討論階段 尚無實質規劃

    台北市停管處昨回應，大葉高島屋周邊五百公尺汽車需供比為一．○二，機車需供比為○．八七，汽機車供給尚屬充足，至於該地區周邊，停管處目前僅有去年應台北市議會要求，於天母運動公園評估是否可興建地下停車場，以緩解週六、日及棒球賽季衍生的突發性停車需求，該評估目前僅止於供需討論階段，尚無實質規劃。

    大葉高島屋於二○二○年十月的全館汽車停車位為一六八三格、機車停車位為一一三一格，五樓停車位於二○二三年六月變成商場後，全館汽車停車位為一五○六格、機車停車位為一一三一格，減少一七七格汽車停車位。為滿足當地停車需求，台北市停管處擬於天母運動公園興建地下停車場，預計將新增二百至三百格停車位。

    簡舒培批評，周邊停車需求本就不足，前市長柯文哲留爛攤，結果市長蔣萬安還接停車場變商場的爛攤，一舉短少一七七格停車位，讓五樓商場每年獲利超過十億元，停管處卻要再花公帑蓋停車場。

    游淑慧︰滿足停車供需 才能同意增設商場

    國民黨台北市議員游淑慧表示，公共設施用地做多目標使用時，不得影響原規劃設置公共設施之機能，並注意公共安全、衛生及交通順暢，也就是說大葉高島屋的樓地板面積無論怎麼算，都不能影響原規劃停車場的機能，應優先滿足當地的停車供需，才能同意增加商場比例。

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