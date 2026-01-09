台中七期豪宅成命案刑場！「十大酷刑」凌虐太凶殘 檢察官當庭哽咽求處無期

檢方當庭求處主嫌劉世惠無期徒刑。（資料照）

台中七期豪宅前年10月爆發震驚社會凌虐命案，案件歷經連續5天國民法官審理後，9日上午進入量刑辯論程序，檢方痛批主嫌劉世惠夥同友人，將被害人許姓男子長時間拘禁於豪宅內，輪番毆打、凌虐，手段宛如酷刑，最終導致許男重傷不治，當庭對劉求處無期徒刑，台中地院合議庭預計今下午評議後宣判。

起訴指出，32歲劉世惠從事博弈事業，與擔任助理許男因債務及請款問題爆發衝突，劉竟糾集37歲劉姓友人、19歲石姓員工及一名林姓少年，在七期市政路豪宅內，持球棒、榔頭、尖刀等物品對許男施暴，甚至強迫餵食毒品、以老虎鉗拔牙，過程中還刻意拍攝凌虐畫面，行徑宛如將人當成實驗品般折磨。

更令人咋舌的是，劉世惠身分遭起底，案發時竟擔任台中市第六分局警友站副站長，案發後，他不僅自導自演拍攝假影片，企圖營造被害人自殘假象，並與同夥串證、清理現場，甚至對到場救護人員謊稱自己是警方人員，試圖掩蓋犯行，事後已遭警方除名。

檢方指出，精神鑑定結果顯示，案發時劉精神、心智狀態均屬正常，犯行與毒品濫用無關，不符減刑要件，反而是長時間拘禁、反覆施暴「以虐取樂」，完全泯滅人性，更痛斥劉犯後態度惡劣，至今未誠心賠償被害家屬，卻在案發一年多後才拋出「抄佛經」說法，顯非真心悔悟，而是精算減刑的手段。

量刑辯論尾聲，公訴檢察官殷節當庭提示被告等人自行錄下凌虐畫面，只見許男遭重擊倒地，膝蓋被砸得劇痛哀號，連聲呼喊「救命！」，卻無人停手，檢察官一度哽咽表示，這些畫面讓人難以忘卻，可清楚感受死者臨終前的極度恐懼與求生渴望，綜合犯行手段、犯後態度及對社會影響，當庭向國民法庭求處劉世惠最重無期徒刑，其餘2名共犯則分別建議判處12年6月至14年3月不等徒刑。

