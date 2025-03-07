自由日日Shoot》勞檢涉收禮券放水 竹縣勞工處涉貪 處長、副處長都收押

檢調查出勞工處長劉家滿也捲入勞檢放水案，向新竹地院聲請羈押禁見獲准。（資料照）

2025/03/07 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府勞工處副處長林東山涉貪遭押後，案情持續升高！檢調查出勞工處長劉家滿也捲入勞檢放水案，將劉等三名被告傳喚到案，複訊後認定劉家滿違反貪污治罪條例等罪嫌重大，有串滅證及逃亡之虞，向新竹地院聲請羈押禁見獲准，另二名民間人士各獲十萬元交保。此案是繼新竹縣前工務處長江良淵涉貪起訴後，第二起竹縣府一級主管貪污事件，且正、副處長均遭收押。

是否還涉多個案件 檢調擴大調查

據指出，本案起於林東山收受業者數萬元禮券遭跨轄檢舉、以及檢方調查新埔遠東化纖廠爆炸案時，進一步查出竹縣勞工處在某些勞檢事項上疑涉放水等不法情事。因勞工主管機關裁量權限大，不排除處長和副處長涉貪非單一個案，是否還涉多個案件，正由檢調擴大調查中。

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新竹之前發生一件工時認定爭議的勞資糾紛案，進而揪出林東山不法收受業者禮券，竹檢於上月十四日指揮台北市調處搜索約談林男與兩名勞檢業務承辦官員，訊後兩度向新竹地院聲押林，經法官更裁准許羈押禁見。

檢調持續追查勞檢放水案，發現案情向上發展，檢察官翁旭輝本月五日再度指揮台北市調處搜索勞工處長劉家滿、副處長林東山住所及勞工處，傳訊劉男等三名被告及相關證人，約談到案者包括數名公司、機構的資方人員。

新竹縣長楊文科昨天表示，縣府聲明表示配合調查，尊重司法，目前由縣府參議蔡淑貞代理勞工處長，相關業務正常運作。

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