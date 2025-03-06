信義從鄉長、秘書到基層都涉貪 弊案不斷

南投信義鄉公所弊案頻傳，鄉長全志堅涉案收押。 （記者張瑞楨翻攝內政部網站）

2025/03/06 05:30

〔記者陳鳳麗、張瑞楨／南投報導〕國民黨籍南投縣信義鄉長全志堅，因鄉代會主席李國源涉嫌向承攬水利工程廠商收回扣案時「參一腳」，台中地方法院裁定羈押禁見，鄉內兩巨頭都在看守所，去年還爆發時任公所秘書的胡錦龍，與胞弟共同經營土木公司，涉安排人頭承攬工程，他再於公文批准，胡錦龍兄弟當時也被收押，由台中地檢署起訴，信義鄉民對公所、代表會弊案爆不停，政要接連被收押而搖頭嘆息。

本屆信義鄉公所和代表會，不只是主席李國源、鄉長全志堅涉貪被收押，秘書胡錦龍與弟弟共同經營「力川土木包工業」，弟弟到信義公所承攬工程，哥哥蓋章批准「自己人」的工程請款，近五年承攬二七八件、金額達三一七○萬餘元，這對兄弟被羈押後認罪，繳回不法獲利二八五萬餘元，台中地檢署去年十月依貪污治罪條例之圖利罪起訴二人，目前法院審理中。

請繼續往下閱讀...

另外，前任信義鄉長史強在八年任內，長期將同一採購案拆成多件小額採購案，導致每年實際執行件數高達八百、九百件，因為小額採購案執行浮濫，違失情節重大，史強卸任鄉長後，擔任南投縣府原民局長，去年六月被懲戒法庭判決撤職與停止任用三年，南投縣府在當月廿八日將他撤除局長職務。

信義鄉公所更早在二○○八年間，所內的洪姓公務員也因辦理勞務採購案詐領八十六萬元，遭判刑四年一個月確定，當時公所及縣府未及時移付懲戒，超過十年追懲時效，被懲戒法院判免議，洪員後來得以逃過懲戒安然退休。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法