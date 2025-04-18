國民黨號召包圍北檢爆衝突、暴力攻擊 劉世芳：依法移送地檢偵辦

內政部長劉世芳今（18）出席立法院院會前受訪。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/18 09:34

〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨昨號召群眾包圍北檢，一度爆發民眾推倒拒馬衝突。內政部長劉世芳今（18）日受訪表示，有要求警政署與台北市警局按「集會遊行法」嚴正執法，中正一分局也有依規舉牌抗議，後續會將包括是否於禁制區以內或其他滋擾行為移送地檢偵辦。

國民黨多個黨部涉嫌「死亡連署」遭檢調搜索，黨主席朱立倫昨天號召群眾包圍北檢抗議，群眾一度與警方爆發衝突推倒拒馬，網紅四叉貓劉宇也遭暴力攻擊。台北市長蔣萬安則以「個人」身分到場參加，呼籲立院國民黨團提出倒閣。

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劉世芳今天到立院院會備詢前接受媒體聯訪表示，有關國民黨黨主席發動到北檢抗議，她要求警政署跟台北市警局按照「集會遊行法」嚴正執法。

劉世芳說，昨天至今天清晨為止，已瞭解中正一分局有按照規定舉牌抗議，後續會將所有與「集會遊行法」相關，包括是否在禁制區以內，或者是有任何其他的滋擾行為，全部移送由地檢署來偵辦。

針對蔣萬安拋出倒閣議題，劉世芳指出，蔣萬安昨天以個人身份發言，尊重其說法。

至於國民黨再拋「426站出來」凱道集會遊行抗議，是否擔心衝突重演？劉世芳重申，警政署會按照「集會遊行法」執法。她強調，各黨各派如果要在台灣的大街小巷做任何活動，希望能按照警政署所律定的「集會遊行法」相關規定辦理，警方會全力的執法。她也呼籲，若要訴求各種不同的政治或社會方向，都希望能夠和平落幕，和平落幕才能表達對社會大眾的訴求。

警政署署長張榮興也在步入立院議場前強調，警方是「依法執勤」。

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