死刑限縮後首例》狠勒壓碎聲帶肌肉變態性侵 直接殺人╱姦殺馬國女大生 更審判死

馬國女大生在校園旁遭殺害，凶手梁育誌更審後仍判死刑。（資料照、取自臉書）

2025/01/16 05:30

〔記者鮑建信、吳俊鋒／綜合報導〕長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大學生命案，凶手梁育誌一、二審均被判處死刑，經最高法院撤銷發回後，高等法院高雄分院更審昨天視訊宣判，合議庭認為梁男用麻繩勒住被害人脖子及性侵，力道甚大，連聲帶肌肉都被壓碎，手段殘忍，仍判處死刑，這是憲法法庭一一三年憲判字第八號判決限縮死刑以來，更審後仍判死刑首例。

判決書指出，高雄市阿蓮區男子梁育誌為滿足性慾，曾到離家約十多餘分鐘的台南市歸仁區長榮大學附近勘查犯罪路線，發現當地晚上的路燈不亮，是學生離校的必經之路，下手好地點。

請繼續往下閱讀...

二○二○年九月卅日晚上，梁男見馬來西亞籍女學生獨自牽腳踏車，遂從她身後用雙手摀住她口鼻，強拖至隱密處意圖性侵，女學生奮力掙扎尖叫呼救，梁為免事跡敗露，鬆手開車逃逸。隔月二十八日晚上，他又見鍾姓女大生落單，用麻繩勒住她脖子，拖至路旁侵犯後勒死，棄屍高雄阿蓮大崗山地區。

橋頭地院和高雄高分院將梁育誌依性侵殺人、遺棄屍體、性侵未遂等三罪，分別判處死刑、二年和二年十月徒刑，經上訴最高法院後，性侵殺人罪撤銷發回更審，其餘二罪駁回、定讞，並經高檢署高雄分署合併執行刑四年四月。

一、二審判死 最高院發回

高雄高分院更一審合議庭指出，梁嫌選擇套頸的「麻繩」材質甚為粗糙，移動繩結並不容易，結合「上吊結」的特性，必須雙手併用才能推動繩結、縮小繩圈，而繩圈內徑與鍾女頸部周長落差高達「四．五公分」，深深凹陷在她頸部，形成一道極深的索溝，不僅壓碎她頸靜脈、頸動脈、氣管，連深藏在甲狀軟骨後方的聲帶肌肉都被壓碎，足認其刻意雙手併用、有殺人的直接故意。

此外，被害人正值生理期，梁男性侵時造成被害人氣體栓塞，足認梁嫌力道甚大、方式甚為激烈，認定梁惡性重大、手段殘忍，因此判處死刑，可上訴。

校方對判決表示，一切尊重，校方強調，不便評論案情，也不會主動詢問家屬對宣判結果的看法，畢竟這是失去至親之痛，避免他們情緒太大的波動，又形成傷害。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法