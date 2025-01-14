2028年前 再增3千消防員

二○二八年前，將再增補三千名消防人員。圖為國家防災日化學工廠搶救演練，宜蘭出動超猛戰力救災機器人，展現消防科技應用。 （資料照）

2025/01/14 05:30

全面強化防救災體系和設備

〔記者陳昀／台北報導〕一一九消防節將至，總統賴清德昨接見一一三年「鳳凰獎」楷模得獎人，感謝消防人員守護國人生命財產，並承諾繼續團結所有力量，全面強化防救災體系，提升消防訓練中心各項設施，精進消防人員專業能力，同時為第一線人員充實裝備器材與汰換救災車輛；目標在二○二八年之前，再增補三千名消防人員。

賴清德︰接軌國際 為世界做出更多貢獻

賴清德提及，獲獎的中央警察大學教授吳貫遠，從事消防教育、研究和行政工作超過三十年，除推動學術與技術國際交流，更在二○二三年翻譯出版日本權威著作《建築火災安全工學入門》，讓台灣能與國際接軌，提升國家防災能力，吳教授的使命是讓台灣在全球防災研究中占有一席之地，這也是政府和民間共同目標，讓台灣更進步、更有競爭力，也能為世界做出更多貢獻。

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賴清德表示，台灣一直在進步，去年九二一地震廿五週年，當年幫助台灣的許多國家都派員來台進行災防合作交流，現在的台灣有能力及經驗可以幫助其他國家，未來也要繼續團結所有力量，更要加快腳步，全面強化防救災體系。

此外，政府二○一九年起推動充實消防人力計畫，「五年增補三千人」已在二○二三年如期達標；去年持續擴大推動，自二○二四到二○二八年將再增補三千名消防人員，強化消防能量。

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