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    首頁　>　社會

    遭闖紅燈車撞墜橋 姊枉死弟重傷

    兩車在路口碰撞瞬間，監視器畫面顯示陳男行駛的方向是紅燈（紅色箭頭處）。（民眾提供）

    兩車在路口碰撞瞬間，監視器畫面顯示陳男行駛的方向是紅燈（紅色箭頭處）。（民眾提供）

    2025/01/10 05:30

    〔記者許國楨、陳建志／台中報導〕台中市北屯區昨天發生死亡車禍！周姓姊弟駕車行經大坑情人橋前路口，遭另一輛闖紅燈轎車撞上，衝撞力道猛烈，姊弟轎車墜落約六公尺深的邊坡橋下，四輪朝天嚴重扭曲變形，周女死亡，弟弟周男受傷住院，警方初判疑為闖紅燈釀禍，確實肇因進一步釐清中。

    轎車墜六公尺深 四輪朝天

    調查指出，昨天清晨六點多，四十八歲陳姓男子駕駛豐田轎車，沿北屯區祥順路往北行駛，周姓男子（五十二歲）開車載著胞姊（五十五歲），沿景賢路往東方向行駛，雙方行經路口時，陳男闖紅燈，兩車在路口碰撞後，周車失控撞破情人橋護欄，掉落至邊坡橋下，姊弟受困車內。

    附近監視器畫面顯示，周男車輛行經路口處時，已是綠燈通行，陳男卻無視交通號誌管制，直接穿越路口，攔腰撞上周男車輛，且撞擊力道猛烈，周車瞬間失控偏移翻落橋下。

    肇事駕駛 頭昏無明顯外傷

    台中市消防局救難人員以吊臂協助二人脫困，周男被救出時意識清楚、頭部受創，但周女頭部撕裂傷，脫困時已無生命跡象，送醫搶救不治，停在路口處的陳男轎車，則是車頭嚴重毀損，但陳男無明顯外傷，僅頭昏無力送醫。

    台中市警局第五分局表示，陳男酒測無酒精反應，仍在加護病房觀察的周男，酒精濃度待檢驗，確實肇因將進一步鑑定釐清，全案將朝過失致死罪究辦中。

    周男駕駛的轎車被撞後，失控撞破河堤護欄摔下6公尺深橋下。 （民眾提供）

    周男駕駛的轎車被撞後，失控撞破河堤護欄摔下6公尺深橋下。 （民眾提供）

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