2度替同家企業打官司 假律師被法官戳破 判刑

江姓男子畢業於大學法律系但沒拿到律師執照，2度替同企業打官司，當庭被法官戳破假律師身分，被桃園地院判刑4月徒刑。（資料照）

2024/11/22 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕卅七歲江姓男子大學法律系畢業，但未取得律師資格，卻兩度詐得桃園市某企業委任協助打官司，桃園地院法官開庭審理時，察覺江男身分有異，戳破他是假律師，地院以違反律師法，判處江男有期徒刑四月。

法律系畢業 沒律師資格

江男明知自己沒有律師資格，二○二一年七月間，先是向桃園市某企業收取三萬九八○○元酬勞，替該企業與另一公司所發生的民事確認僱傭關係糾紛官司擔任訴訟代理人，負責寫訴狀、出庭並應對法院，當時其身分未被識破。

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隔年五月，江南又向同間企業收取兩萬元酬金，協助處理與另間公司的不當得利糾紛案，承審法官當庭察覺江男律師身分有異，委託他的公司才知遇到假律師，江男今年五月被桃園地檢署起訴並移審桃園地院。

江男出庭承認自己沒有律師證書，卻陸續收取金錢替某企業擔任訴訟代理人、撰寫書狀，並預備為其撰寫起訴狀對他人主張權利，但也辯稱要就任該企業的法務人員，所收的金錢是預收裁判費。

法官從相關證人證詞認為，江男說詞無可採信，犯行堪以認定，審酌其行為破壞司法威信、損害司法人員形象，且他畢業於大學法律系，具有高於一般人的法律知識，所為尤屬不該，犯後始終矯飾卸責、態度極差，兼衡犯罪動機、目的、手段及學歷，審結依違反律師法判處他有期徒刑四月，如易科罰金以每日一千元折算，可上訴。

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