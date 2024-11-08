台中男「跨越婚姻制變革」 重婚判刑

台中市六十六歲黃姓男子雖與原配陳女和解，獲陳女撤告，但重婚罪非告訴乃論，台中地院將黃男判刑二月、緩刑二年。（資料照）

2024/11/08 05:30

21年前宴客沒登記 12年後與另一女登記結婚

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市六十六歲黃姓男子，廿一年前與陳姓女子結婚，舉辦公開婚禮宴客及與親友合照，但未向戶政事務所登記，十二年後他與林姓女子辦理登記結婚，又過了九年被原配陳女發現提告，黃男趕緊與陳女和解，獲陳女撤告，但重婚罪非告訴乃論，台中地院將黃男判刑二月、緩刑二年。

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公訴罪 和解無效

刑法雖有重婚罪，但提告案不多，因此獲罪者也少，以台中地院為例，近五年僅黃男一件，近十年僅三件，近十五年亦僅六件；罕見重婚罪的主因是，民法的婚姻構成要件，以前是要舉辦公開儀式，之後修正為登記制度，要向戶政機關辦理登記才成立，社會上存在的絕大多數一夫多妻或一妻多夫，大都是未辦公開婚宴或不會登記，故未觸犯重婚罪。

黃男二○○三年與陳女在南投縣舉辦婚宴，但未登記，二○一五年另與不知情的林女辦理結婚登記；陳女今年提出告訴，黃男在檢警尚未偵辦前，即向台中市警局第二分局自首。

檢方起訴指出，黃、陳結婚時，民法規範的婚姻成立要件是有公開儀式，二人結婚當天宴客，並與親友合照，結婚已成立；與林女結婚時，民法婚姻已改為登記制度，黃到戶政所辦理登記，已構成重婚罪。

台中地院認為，黃與二女結婚，破壞婚姻本質與社會倫常，考量黃男無前科，自首坦承犯行，已與陳女和解並獲陳女撤告，依此判刑二月、可易科罰金及緩刑二年，可上訴。

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