美籍色狼台北尋獲 將驅逐出境

有性犯罪前科的美國籍人士華勒斯（Levi Forrest Wallace）昨在台北市松山區街頭被尋獲。（記者劉慶侯翻攝）

2024/11/08 05:30

〔記者劉慶侯、周敏鴻、林曉雲／綜合報導〕曾有性犯罪前科的美國籍男子華勒斯（Levi Forrest Wallace ），十月初以觀光簽證入台後一度行蹤不明，因他是性侵前科犯，引起國內民眾恐慌，移民署認為他對國人安全可能帶來潛在風險，昨下午在台北市松山區街頭找到他，將依入出國及移民法予以驅逐出境，未來不得入境。

根據美國在台協會（AIT)提供訊息指出，四十三歲美籍人士華勒斯，二○○一年在美國俄勒岡州涉及對未成年人犯猥褻罪，判刑九十天、緩刑兩年，註記為性犯罪者，他於十月二日清晨搭機來台。

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美國在台協會通報

美國在台協會發覺華勒斯入境台灣後通報我方，移民署不敢大意，追查發現他入境後曾下榻桃園國際機場附近的商旅一夜後即搭車離開。

移民署桃園專勤隊會同桃園大園警分局，掌握他透過民宿訂房平台，在台北市租屋，昨前往位於北市民生東路五段的租處周邊探訪，傍晚時在松山區街頭發覺其行蹤，專勤隊員上前確認身分後，在對方同意下帶返訪談。

桃園專勤隊表示，華勒斯在台期間未有犯罪行為，後續將依入出國及移民法第十八條規定，以其在外國有犯罪紀錄，加上申請來我國的目的有虛偽陳述或隱瞞重要事實，將他驅逐出境。

專勤隊指出，本案也將進一步調查，華勒斯持為期九十天的觀光簽證入境後，是否違法從事短期補習班教師或其他工作。

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