2萬元換當周杰倫演唱會工作人員？逾4百人遭假徵才廣告詐個資

不肖業者竟利用「大巨蛋演唱會工作人員」的假徵才廣告，要求民眾花2萬元認購商品，並要求提供財力證明，換取工作人員資格。（台北市議員柳采葳提供）

2024/11/02 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕天王周杰倫十二月將在大巨蛋舉辦演唱會，卻引發黃牛之亂，如今更有不肖業者竟利用「大巨蛋演唱會工作人員」的假徵才廣告，要求民眾花兩萬元認購商品及提供財力證明，換取工作人員資格。台北市議員柳采葳表示，已有超過四百位民眾遭詐騙，且導致個資外洩，呼籲勞動局及警察局加強取締裁罰，防止讓更多民眾受騙。

台北市勞動局長高寶華回應，目前確實有此狀況，若以徵工作人員騙取個資，觸犯刑法、就業服務法，此部分將與警察局討論解決方案；此外，勞動局表示，將與勞動部確認經檢舉的臉書網頁所刊登的廣告，是否有詐騙情事，若有將要求相關網站下架。

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還要求提供財力證明

柳采葳指出，近期假徵才公司在臉書、IG等社群平台，請民眾填寫簡易履歷表等個資，並稱認購兩萬元商品即可錄取工作人員、獲周杰倫演唱會公關票、偶像簽名合照或贈送iPhone16手機，甚至以認購名義，要求受害者拿出財力證明，藉此掌握被害者財力。

柳采葳說，假徵才公司標榜時薪四百元、提供兩餐，演唱會開始時還可至員工休息區觀看，但這些公司根本無商業登記，粉絲專頁也是近期才成立，只是想藉演唱會噱頭吸引民眾、騙取個資。

柳采葳表示，除嚴辦演唱會黃牛票亂象，也應取締「以招募演唱會工作人員」為名義的假徵才廣告，以免更多民眾受騙。

不肖業者竟利用「大巨蛋演唱會工作人員」的假徵才廣告，要求民眾花2萬元認購商品，並要求提供財力證明，換取工作人員資格。（台北市議員柳采葳提供）

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