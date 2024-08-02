保金低又未無科技監控 司法自廢武功 難怪重刑犯會跑

「76行者遺體修復團隊」前總召集人陳修將，判刑定讞潛逃被通緝。 （資料照）

2024/08/02 05:30

〔記者林嘉東／新北報導〕最高法院認定男子陳修將觸犯傷害致死罪，前審判決無誤，將他判處十年十月有期徒刑定讞。陳男原本被收押，後來獲法官裁定三十萬元交保重獲自由，以致全案於四月間判刑確定，確認須入監服重刑後，陳男隨即失聯，顯然已棄保潛逃。

律師鄭文婷表示，刑事訴訟法規定，法院對判處重刑的被告，可以利用科技監控，替代羈押手段，避免被告趁機逃亡，唯對陳男裁定停止羈押的法官，卻未對陳男施以科技監控，形同「自廢武功」，司法院應將本案例為檢討案例，若不思檢討改進，類似事件只會不斷上演。

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鄭文婷指出，刑事訴訟法明文規定，對於判重刑、有逃亡之虞的被告，若有停止羈押事由時，可利用科技監控替代一般羈押手段，主要是因為，台灣為海島型國家，海岸線長，已往法院僅只有裁定被告具保，限制出境等強制處分還不夠，被告隨時可以透過漁船走私偷渡出境，且成功脫逃者比比皆是，不勝枚舉。

法界︰交保金至少應兩百萬

另有一名檢察官聞悉陳男拒入監逃亡，表示陳男是殯葬業者，有家庭卻仍在外養小三，顯示有一定財力，法官僅裁定卅萬元交保，未考量陳的社經地位、經濟狀況以及有無潛逃動機和逃亡能力等情；他認為，以陳的行業與社會歷練，至少應諭知兩百萬元以上的保釋金，較能發揮防逃的拘束力。

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