保三總隊破獲最大電子私煙廠 市值1.4億／買中國尼古丁 自製易成癮電子煙彈

保安警察第三總隊查獲規模最大電子私煙工廠，查扣許多電子煙彈。 （保三總隊提供）

2024/08/01 05:30

〔記者張軒哲、蘇金鳳／台中報導〕警政署保安警察第三總隊第一大隊接獲情資後追查，同步前往台中市北屯區、北區等三處破獲電子私煙工廠，逮捕張姓、李姓情侶檔主嫌及六名逃逸泰籍女移工，查扣不法所得現金一千餘萬元、高達九十四萬個電子煙彈與電子煙油霧化主機、尼古丁、各式調味香精等原料，市值達一．四億元；此為菸害防制法修正施行後，所查獲國內規模最大的電子私煙製造廠。

抽1ml煙油 尼古丁比1包菸多難戒斷

台中市衛生局表示，這批電子煙彈不僅數量龐大，煙油尼古丁濃度也極高，每顆2ml煙彈的尼古丁含量相當十六至三十六支紙菸，等於抽1ml煙油，進到體內的尼古丁比一包菸還多，對想戒菸而使用電子煙的民眾，反而更成癮。

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包裝假冒知名品牌上網販售

保三總隊調查，五十歲張男與其女友，四年前違法進口電子煙販售被查獲，竟變本加厲開設電子私煙廠，透過網路已販售牟利約二千萬元；張男先透過海運快遞等管道自中國輸入尼古丁、含尼古丁成分香精等原料，再添加來源不明化合物調配出數十種香精，注入煙彈或煙油補充瓶，並包裝成各式知名品牌，藉由主機架設於國外網站，供國內不特定民眾下單網購。衛生局表示，私煙廠推出各類水果及養樂多、可樂、沙士等口味吸引年輕族群，但均未經檢驗把關。

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