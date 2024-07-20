陳重文財產雄厚 妻名下有保時捷

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2024/07/20 05:30

〔記者施曉光、楊心慧、林承鴻／綜合報導〕根據監察院今年二月刊登的第二三三期廉政專刊資料顯示，昨天遭檢方起訴，並向法院建請從重量刑的國民黨籍台北市議員陳重文，去年十一月一日向監察院申報的財產，存款金額從前年十一月一日申報的二千四百四十七萬八千餘元，減少至三百五十四萬九千餘元，另外，授信債務金額為四千八百四十六萬餘元，較前年申報的四千一百一十七萬六千餘元，債務金額增加約七百二十八萬四千元。

但在事業投資方面，陳重文與妻子白惠萍分別投資多家公司，總計金額為二千二百五十三萬二千餘元，相較前年申報金額一千四百三十萬元，投資金額增加了八百二十三萬二千餘元；此外，陳男除了妻子名下仍持有大量股票，在不動產與汽車方面，陳重文去年十一月申報七筆土地及三筆建物，太太白惠萍名下有一輛保時捷名車，與前年十一月申報資料沒有變化。在這些增減之中，業界有人統計陳與妻子的名下眾多資產與股票，總值恐達近億元，可說是財力雄厚。

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北市社會局證實

陳重文高度關心監視器系統

陳重文在被押之前，就曾為了他的「監視器事業」惹議，先前傳出陳重文曾要求警察局拷貝全台北市監視器錄影帶的畫面，並在三天內提供，弄得公務員們連夜加班，搞得連燒錄機都燒壞，將資料送達時，還被辦公室助理以「放那邊就好，反正也不會有人看」羞辱，更找各局處首長到辦公室，若不同意要求就不放人，使得局處首長們只好在辦公室罰站，無法處理公務。

台北市社會局也說，當初公托建置監視器系統一案，確實遭到陳重文「高度關心」，後來台智光事件爆發後，社會局有疑慮，暫時未與台智光公司簽約。

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