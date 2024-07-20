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首頁　>　社會

與友合開殯葬公司 涉吞531萬公款

國民黨籍台北市議員陳重文昨被起訴續押（右）。（記者塗建榮攝）

國民黨籍台北市議員陳重文昨被起訴續押（右）。（記者塗建榮攝）

2024/07/20 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文，涉施壓台北市社會局圖利自己，昨被起訴。檢方查出陳男當初為了成立立錡雲端及立展公司，涉嫌驗資不實；他與友人成立國亨公司，說好合作殯葬相關業務，竟私自調整公司資本結構，並找妻子白惠萍製作不實股東同意書，涉侵占五百三十一萬餘元公款。

立錡雲端、立展 資本不實

檢方起訴指出，陳重文成立立錡雲端公司時，找友人出名投入三百萬作為股本，事實上是由他自己出資，等到設立登記經市府核准後，再指示妻子白惠萍將三百萬匯回自己的銀行帳戶；另辦理立展公司增資登記時，也要友人以類似手法開立不實發票，當作公司股款，涉嫌驗資不實。

不僅如此，二○一八年十二月間，陳男與友人一同成立國亨公司，說好合作殯葬相關業務，竟在未經友人許可下，自行調整公司資本結構，並找白惠萍製作不實股東同意書，後來更多次提領國亨公司款項，支付其他公司營業用途的支出，涉嫌侵占國亨公司五百三十一萬餘元。

大水庫理論搪塞 被認態度差

台北地檢署昨起訴陳男圖利等罪時，一併依公司法的資本不實等罪起訴他，陳妻白惠萍則涉犯偽造文書等罪。檢察官審酌，陳重文身為三任市議員，屢屢安排以他人擔任名義負責人、人頭股東方式，開立多間公司，掩飾自己參與多項盈利行為，除飾詞狡辯，還以「大水庫理論」予以搪塞、避重就輕，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

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