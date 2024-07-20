自爆在押仍遙控施壓蔣市府 檢追誰是陳重文幫手

國民黨籍台北市議員陳重文3月21日被收押禁見（左圖，資料照），昨被起訴續押（右圖，記者塗建榮攝），時隔4個月身形明顯變瘦。

2024/07/20 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文，涉施壓社會局就公托建置監視器雲端系統，再成立公司圖利自己被起訴，陳男還另涉台灣智慧光網公司捲入的北市警局監視器案、及財產來源不明等案，已由台北地檢署另案偵辦中。此外，陳重文因弊案遭押後，法院開延押庭時竟自爆，他在押期間透過管道要其他議員，持續關切市府及台智光建置監視器雲端系統等情事，其說法被認為根本是在獄中繼續遙控施壓市府；檢察官對於此事之中，是否有擔任中間人的「幫手」，協助陳男傳遞消息，已列為偵查事項一併調查釐清。

陳重文還有多案偵辦中

全案起於時任台北市長的郝龍斌，被質疑任內所簽的台智光CCTV警用監視器合約是不平等合約，台北市政風處開始調查合約疑點，此時廉政署也接獲檢舉，明確檢舉有台北市議員護航、圖利台智光。

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檢廉追查發現，陳重文涉施壓社會局圖利自己上百萬元，北檢昨偵結起訴。此外，陳男還和台智光公司董事長李慶煌、顧問陳豐源等人，就台北市警局監視系統專用傳輸網路服務費率一案，涉及貪污治罪條例、財產來源不明等罪嫌，更被爆多次接受廠商招待喝花酒，甚至毫不避諱地與業者進出有女陪侍的聲色場所，這些花費疑有對價關係，此部分已由北檢另行分案偵辦中。

多次不避諱與業者喝花酒

陳重文今年五月在法院召開延押庭時，自爆他透過管道，於在押期間請其他議員繼續關切蔣萬安市府，針對市警局監視器採購案，堅持3M頻寬網路傳輸費用的部分，力挺台智光；為何其收押期間「還能處理事情」，檢方不排除有中間人涉及洩密或不法情事，此部分列為後續調查事項。

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