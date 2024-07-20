認偽文不認圖利 陳重文辯詞反覆續押

國民黨籍台北市議員陳重文昨被起訴續押。（資料照）

2024/07/20 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕涉台智光弊案的國民黨北市議員陳重文，昨被移審台北地院時否認犯圖利罪，只承認犯相對輕的偽造文書罪，但檢察官認為陳的辯詞反覆，仍有羈押必要，法官後裁定陳重光續押禁見三個月；台智光母公司台通公司董事長李慶煌之子兼特助李嘉豪，涉違反證券交易法內線交易罪，獲裁定一千萬元交保。

檢認定他實際掌控立錡

陳重文庭訊時供稱，監視系統雲端採購分為傳輸、雲端、各品牌產品等三個部分，由北市府各局處分開招標，台智光有優先承包的特殊性，所以他認為由他持股的公司得標，沒有利益衝突問題；立錡大小章由他負責保管，業務由康立錡負責，但立錡至今未授權由康擔任負責人的維鑛公司與北市社會局履約，他未圖利公司。

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打親情牌拚交保 無效

陳為求交保，稱他右腳掌到鼠蹊部蜂窩性組織炎，曾戒護就醫數日，右心室肥大，希望兩百萬元交保；他並稱陳家六、七代都住在北投，上有高齡父母、下有就學的兒子，保證不會逃亡。

檢察官林俊廷直指陳重文辯詞前後矛盾，既說他是立錡出資人，卻又否認實質掌控立錡的業務，把全部責任都推給康立錡；況陳很清楚台智光有匯款給立錡，陳又可透過立錡施壓北市府社會局，是以間接方式使利益透過立錡留在自己手上。

檢方質疑，監視器如何裝？畫素多少？如何履約？都是行政行為，陳重文透過議員職務施壓公務員，就是圖利，也違反公務員利益衝突迴避法；偵查時陳經北院首度開羈押庭曾獲交保，卻立即以電話或間接聯繫證人，致多位證人不堪其擾，有勾串的實際舉動。北院最後裁定續押。

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