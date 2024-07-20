也是案外案 台通少東內線交易削上千萬求重刑

台通光董事長李慶煌的兒子李嘉豪。（資料照）

2024/07/20 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕檢廉今年三月間偵辦國民黨籍台北市議員陳重文涉貪案時，意外查出台通光電、台智光負責人李慶煌之子李嘉豪等人，分別在公司實施庫藏股及被搜索，竟於禁止交易期間買賣股票，不法獲利上千萬，被依證交法內線交易罪起訴，而李男為躲避刑責，聯繫友人刪除手機通訊紀錄，遭檢察官求處重刑。

刪通訊紀錄被抓包

檢方起訴指出，台通公司董事長特助李嘉豪、台通董事陳玉玲，涉嫌得知台通公司今年二月實施庫藏股消息，對公司股票價格有重大影響，仍於禁止交易期間，自行或透過親友進場買賣股票，李男從中不法獲利一千三百六十一萬餘元、陳女不法獲利三萬餘元。

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另今年三月十四日，台通公司因涉行賄陳重文一案遭檢廉搜索，李嘉豪得知此消息對公司股價有重大影響，再度於禁止交易期間，使用其富邦證券帳戶買賣公司股票，獲取擬制不法利利益九百五十四萬餘元；台通董事李宜娟的男友石富宇，也於此次禁止交易期間，買賣股票，獲取擬制不法利益計五十七萬餘元。

檢方認為，李嘉豪不惜破壞證券交易市場公平性，以滿足財富私慾，犯後並聯繫相關人員刪除手機通訊軟體紀錄，以逃避刑事偵查，犯後態度不佳，建請法院從重量刑；另石富宇為牟取私利，利用女友得知台通股價重大消息機會進行內線交易，犯後聯合他人刪除通訊紀錄，同樣求處重刑。

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