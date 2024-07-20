警因公死亡 撫卹金可領3千萬

新北市三重日前重大車禍，毒蟲黃國維吸毒後飆車逆向撞上巡邏警車，造成警員黃瑋震傷重殉職。（資料照，記者吳仁捷翻攝）

2024/07/20 05:30

〔記者邱俊福、劉宛琳／台北報導〕警察執勤時因公死亡，總共可獲多少撫卹金？警政署長張榮興日前表示，依現制可達到台幣二千萬元以上，且正修改「警察人員因公傷亡慰問金發給辦法」，提高至最高二千萬元；警政署督察室昨天表示，該辦法修正通過後，警察若因公死亡，總共可領到約三千萬元。

警政署修辦法提高金額 內政部已報院審議

警政署說，新修辦法已報請內政部同意，正由行政院審議中；已告知執勤死亡的基隆市八堵分駐所警員蘇昱鴻、新北市三重警分局警員黃瑋震的原屬單位及家屬，待政院審議通過後再申請該筆因公傷亡慰問金，兩案均可適用新的辦法，署方從優核定金額後，二人家屬總共可分別領得約三千萬元。

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警政署於本月間修改該慰問金發給辦法，金額從現行一千兩百萬元至一千四百萬元，再提高至最多二千萬元。該辦法規定，修正前的案件，如果尚未申請，可重新、從優申請。

除因公傷亡慰問金最高可領二千萬元外，其他撫卹給與還有殮葬補助、公保死亡給付、一次及月撫卹金、警察等人員及協勤民力安全金等項，全部加起來平均可領得約三千萬元。

立法委員張智倫、羅廷瑋昨天舉行記者會表示，「只要有配槍，都算是執勤中」，建議可依此認定為因公殉職。

銓敘部退撫司專門委員邱德明指出，因公死亡、因公殉職構成要件不同，只要經過主管機關認定是因公殉職，撫卹金差額將由警政署編列預算補足；三重警等案若經認定因公殉職，就會給予最優保障，銓敘部也會盡速審定案件。

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