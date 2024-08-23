浸水營古道入秋「蜂」芒畢露 領隊護學生犧牲遭螫死亡是首例

浸水營古道多年來不時傳出蜂螫事件。（記者陳彥廷攝）

2024/08/23 16:28

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國家二級步道的「浸水營古道」，昨天傳出洪姓領隊殿後遭虎頭蜂狂螫破百針後不治死亡案例，這個穿越中央山脈南端聯通東西部的古道，因相當原始，多年來屢傳虎頭蜂攻擊事件，洪男疑似為該步道首位因中蜂毒而死亡的案例。

浸水營古道早在清朝時期就已闢建，主要從屏東枋寮開通通往台東大武，早年為南屏東通往台東的主要幹道，前中研院長胡適的父親胡鐵花要任台東知州時，就是坐轎經此前往就職，顯見此步道對當時東西交通往來的重要性，目前已全面轉型為登山遊憩步道並以縣界分為東、西段，多年來登山客遭野蜂或虎頭蜂攻擊事件是時有所聞。

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近20年內就曾傳出數起大規模遭螫事件，2005年時，曾有登山隊疑因不慎擊打到虎頭蜂窩，引來虎頭蜂追擊事件，但當時遭螫6人經救治後無大礙，後續2014年國慶連假的前後週末，則是有登山隊及同學會出門挑戰越野橫越東西部行程，當時共計約10人遭螫，其中就傳出有人休克所幸救回，由於上述事件皆發生在秋季，入秋後可說是「蜂」芒畢露。

當地資深員警指出，多年來山區不時會耳聞遭虎頭蜂螫案例，但若是規模小，不見得會登上版面，但其實其中也不乏休克案例，在地原住民也易因登山打獵遭螫，此外，有的「土蜂」也具極強毒性，有獵戶首度遭土蜂螫刺並無出現大礙，但第二次再被螫刺後即迅速死亡的案例。

林業及自然保育署屏東分署曾委託國立中山大學進行調查，發現當地有多達至少2620種昆蟲，是國內自然保護（留）區與國家公園昆蟲調查紀錄最多地方，該分署指出，時序入秋胡蜂科會出現「分巢」、「分蜂」現象擴大領域，人也易進入其領域遭受攻擊，強調登山應著淺色衣物，若遇虎頭蜂抵近警戒、甚至攻擊，切勿揮動衣物、拍打，而是應朝反方向或順風方向儘速離開。

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