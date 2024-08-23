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爭風吃醋被「球棒隊」爆打 男子不想報案、警已逮捕主嫌

黑衣男持棒球棍打黃男，黃男趴在地上。（翻攝自臉書「黑色豪門企業」）

黑衣男持棒球棍打黃男，黃男趴在地上。（翻攝自臉書「黑色豪門企業」）

2024/08/23 15:59

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣黃男為了女友與人爭風吃醋，雙方8月22日凌晨約在田尾公路花園一處道路旁談判，對方撂來10多人助陣，黃男和2名友人慘遭圍毆，黃被打到骨折、趴地不起，影片22日被PO上網，警方立即追緝到主嫌陳男等3人到案，並報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦，目前擴大追查中。

這起案件發生於22日凌晨1時50分，畫面中多人徒手圍毆黃男1人，手無寸鐵的黃男原本在路旁被痛毆，他不斷哀號「嘜啦、嘜啦」，後來他站起身，走到人行道上，眾人拿來球棒繼續爆打黃男，高喊「你要不要會一下（表達抱歉之意）」，黃男非常硬氣地回說「我不要會啦」，又被打到趴在地上，最後有一人大喊「嘜打啦」，眾人才鳥獸散。

路過的民眾發現黃男在地上哀號，黃男求民眾不要報警也不要送醫，但警方聞訊趕到，黃男又對員警說，自己不想把事情搞大，「我不想報警」，但警方發現黃男腳部已被打到骨折，全身多處紅腫，通知救護車送醫，黃男被送員林基督教醫院救治。

兩派人馬衝突的畫面在22日晚間被PO上網路「黑色豪門企業」，驚悚的畫面引發警方重視。北斗警方調查現場有10幾人，立即逮捕主嫌陳男等3人，並向檢察官申請拘票、搜索票查緝其餘共犯到案後，依違反刑法妨害秩序、傷害、恐嚇罪移送偵辦。

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