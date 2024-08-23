為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

中國漁船擦撞台灣漁船落跑 海巡新竹艦攔截促成賠償和解

台灣漁船「永順利6號」捕蟹時，船頭遭中國籍漁船「閩晉漁05328」撞破，海巡署艦隊分署新竹艦追緝攔截落跑中國漁船。（記者吳仁捷翻攝）

台灣漁船「永順利6號」捕蟹時，船頭遭中國籍漁船「閩晉漁05328」撞破，海巡署艦隊分署新竹艦追緝攔截落跑中國漁船。（記者吳仁捷翻攝）

2024/08/23 18:24

〔記者吳仁捷／新北報導〕海巡署艦隊分署今天凌晨3點左右獲報，台灣漁船「永順利6號」捕蟹時，與中國籍漁船「閩晉漁05328」於富貴角西北44浬處擦撞，艦隊分署獲報，立即派遣新竹艦到場處置，成功協助雙方和解。

海巡署艦隊分屬查訪，「永順利6號」船長透露，今天凌晨2點左右遭中國漁船擦撞，船頭破洞及蟹籠架損壞，幸無航安疑慮，人員均安，但「閩晉漁05328」擦撞後持續往西北方向逃離，「永順利6號」向西北護漁勤務新竹艦報案。新竹艦追緝，凌晨4點左右成功攔阻中國「閩晉漁05328」，施放小艇協助「永順利6號」蒐證損壞情形，評估財損金額及後續雙方民事調解。

在海巡署艦隊分署新竹艦協助下，「閩晉漁05328」賠償3萬元人民幣，「永順利6號」船長也表示同意，感謝海巡署新竹艦的迅速反應與協助，避免漁民遭受財產損失。

中華民國漁會總幹事林啟滄說，適逢捕撈漁蟹高峰期，感謝海巡署艦隊分署即時護漁，兼顧兩岸和諧，維護台灣漁權。

海巡署艦隊分署長廖德成說，海巡持續堅守海洋主權，確保我國漁民的安全與權益，對於任何侵害國人權益的行為都將依法處理。

台灣漁船「永順利6號」捕蟹時，中國籍漁船「閩晉漁05328」擦撞卻落跑。（記者吳仁捷翻攝）

台灣漁船「永順利6號」捕蟹時，中國籍漁船「閩晉漁05328」擦撞卻落跑。（記者吳仁捷翻攝）

海巡署艦隊分署新竹艦趕往攔截中國漁船。（記者吳仁捷翻攝）

海巡署艦隊分署新竹艦趕往攔截中國漁船。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
休漁期解禁！中國漁船大軍壓境 限制水域外「包圍」金門
2024/08/16 21:32

休漁期解禁！中國漁船大軍壓境 限制水域外「包圍」金門
動機不明！ 中國船偽造台灣識別號 澎湖海域越界捕魚
2024/08/18 05:30

動機不明！ 中國船偽造台灣識別號 澎湖海域越界捕魚
impression

甲仙芋筍節8/31巨型裝置偶泥登場迎客
中漁船金門海域外遭撞3失聯！海巡：中國休漁季昨結束萬船齊發
2024/08/17 11:05

中漁船金門海域外遭撞3失聯！海巡：中國休漁季昨結束萬船齊發
中國「閩龍漁60877」船難第3天 海巡署：失蹤3人仍未尋獲
2024/08/19 19:54

中國「閩龍漁60877」船難第3天 海巡署：失蹤3人仍未尋獲
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播