中國漁船擦撞台灣漁船落跑 海巡新竹艦攔截促成賠償和解

台灣漁船「永順利6號」捕蟹時，船頭遭中國籍漁船「閩晉漁05328」撞破，海巡署艦隊分署新竹艦追緝攔截落跑中國漁船。（記者吳仁捷翻攝）

2024/08/23 18:24

〔記者吳仁捷／新北報導〕海巡署艦隊分署今天凌晨3點左右獲報，台灣漁船「永順利6號」捕蟹時，與中國籍漁船「閩晉漁05328」於富貴角西北44浬處擦撞，艦隊分署獲報，立即派遣新竹艦到場處置，成功協助雙方和解。

海巡署艦隊分屬查訪，「永順利6號」船長透露，今天凌晨2點左右遭中國漁船擦撞，船頭破洞及蟹籠架損壞，幸無航安疑慮，人員均安，但「閩晉漁05328」擦撞後持續往西北方向逃離，「永順利6號」向西北護漁勤務新竹艦報案。新竹艦追緝，凌晨4點左右成功攔阻中國「閩晉漁05328」，施放小艇協助「永順利6號」蒐證損壞情形，評估財損金額及後續雙方民事調解。

請繼續往下閱讀...

在海巡署艦隊分署新竹艦協助下，「閩晉漁05328」賠償3萬元人民幣，「永順利6號」船長也表示同意，感謝海巡署新竹艦的迅速反應與協助，避免漁民遭受財產損失。

中華民國漁會總幹事林啟滄說，適逢捕撈漁蟹高峰期，感謝海巡署艦隊分署即時護漁，兼顧兩岸和諧，維護台灣漁權。

海巡署艦隊分署長廖德成說，海巡持續堅守海洋主權，確保我國漁民的安全與權益，對於任何侵害國人權益的行為都將依法處理。

台灣漁船「永順利6號」捕蟹時，中國籍漁船「閩晉漁05328」擦撞卻落跑。（記者吳仁捷翻攝）

海巡署艦隊分署新竹艦趕往攔截中國漁船。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法