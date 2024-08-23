酒駕車禍被送辦 苗縣議員陳光軒道歉

民進黨苗栗縣議員陳光軒。（資料照）（記者彭健禮攝）

2024/08/23 15:54

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民進黨苗栗縣議員陳光軒，昨（22）日早上8點多，開車行經苗栗縣頭份市中華路頭份交流道附近路段碰撞前車，經通知警方到場，測出酒精呼氣值0.32mg/l超標，被警方依公共危險罪嫌送辦。

對此，陳光軒說明，他是前一晚飲酒的酒精殘留，他沒有酒駕犯意，但因高估自身代謝能力而造成此結果，他會配合法律處分，也向社會大眾道歉。

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陳光軒表示，昨天上午8點多，他一如往常出門工作，於行經頭份市中華路頭份交流道附近路段，因塞車車速非常慢；他手機剛好響起，遂低頭看了一下，車輛就碰到了前車。

陳光軒說，當下他立刻下車向對方表明身分並道歉，並表示會負起責任，且主動撥電話給頭份派出所所長請警方依照程序協助處理車禍。員警到場後，他配合進行酒測，但沒想到他的酒測值是超標狀態0.32mg/l，「我自己很意外！」但他也坦然的面對並表示完全配合後續警方偵辦作業。

對於酒測的酒精反應，陳光軒說，他前一晚（21日）下班後，和友人到酒吧小酌，點了長島冰茶、東京冰茶2杯比較濃烈的調酒喝完後，約莫12點多買單，並由友人搭載回家休息，直到隔天早上約8點出門。

陳光軒表示，他不會逃避或辯解，強調他沒有酒駕犯意，但因高估自身身體酒精代謝能力而造成此結果，他要鄭重的向社會大眾交代清楚及道歉。對於相關的賠償、緩起訴、及行政裁罰，他都會完全配合並遵守。

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