大學剛畢業 砍殺雙親 母死父傷

林姓男子由警方戒護移送雲林地檢署複訊，走進地檢署前低聲說「我很愛我媽媽」。（記者黃淑莉攝）

2024/07/13 05:30

攻擊前高喊：人劍合一 被逮後低語：很愛媽媽

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林虎尾鎮昨天發生人倫悲劇！廿五歲林姓男子持水果刀攻擊父母，造成四十九歲林母傷重不治，五十三歲林父手腳及臉部多處刀傷，沒有生命危險。因林嫌最近兩週精神及情緒不穩定，家人懷疑他「卡到陰」，昨天攻擊母親前還高喊「人劍合一」後發狂行凶；全案由雲林檢警依涉嫌殺害直系血親尊親屬既遂及未遂罪嫌偵辦，檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准。

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最近情緒不穩 家人疑他卡到陰

案件發生在昨天凌晨二時許，警方接獲林父報案指出，遭兒子持刀砍傷，虎尾分局員警到場發現，林母倒臥在屋前車庫血泊中，林父身上多處刀傷流血，由救護車將兩人送醫急救，員警隨即進到屋內壓制林嫌，因其情緒極度不穩，警方第一時間將他強制送醫，待情緒穩定後帶回警局偵訊。

據指出，林家一家四口感情和樂，林父為退伍軍人現擔任保全，臉書上常PO出全家慶生聚餐、看電影及出遊照片，林嫌為小兒子，今年剛從國立大學畢業，從小就很乖巧，但最近精神、情緒異常，家人懷疑他「卡到陰」，原安排昨天要帶他到廟裡拜拜，不料發生憾事。

據了解，林嫌在外租屋居住，家人前天晚上帶他回家和林父一起睡，媽媽睡一樓客廳，凌晨一時許，林嫌醒來，大喊「人劍合一」隨即衝下一樓打媽媽，之後又進廚房拿水果刀朝母親刺，林父阻擋時也受傷。

父阻擋 手腳及臉多處刀傷

林嫌昨日在警方戒護下移送到雲林地檢署複訊，下車時媒體詢問，為什麼要殺媽媽，林嫌低頭不語，直到進入地檢署前才低聲說，「我很愛我媽媽」。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁指出，初步相驗林母前後身中兩刀，正確死因有待擇日解剖釐清，全案依涉嫌刑法殺害直系血親尊親屬既遂及未遂罪嫌偵辦中。

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