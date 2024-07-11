檢警調打詐 調查局半年破16座機房／阻斷日撥519萬通詐騙電話

調查局上半年破獲16座詐騙話務中繼機房，查扣74台貓池、20台卡池及黑莓卡數萬張，相當自源頭阻斷約1萬384隻手機，在一天內撥打約519萬餘通的詐騙電話，有效防止民眾受騙。（記者田裕華攝）

2024/07/11 05:30

〔記者王定傳、邱俊福／綜合報導〕全國檢、警、調均上緊發條積極打詐，不僅警政署今年以來發動多波專案行動，並在上月廿一日至卅日執行的專案行動中，逮捕嫌犯三三七五人、獲法官裁准羈押詐團主嫌和要角高達二三五人；調查局這上半年來，也破獲十六座詐騙話務中繼機房，查扣七十四台貓池、廿台卡池及黑莓卡數萬張，相當自源頭阻斷約一萬三八四隻手機，在一天內撥打約五一九萬餘通的詐騙電話，有效防止民眾受騙。

調查局先於農曆春節執行第一波「投資詐欺同步執行專案」偵辦卅三案，查獲一五二人；四月展開第二波「淨池專案」，溯源查緝利用DMT數位式移動設備如「貓池、卡池」所設置的虛擬撥號設備電詐中繼機房。

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調查局於五月廿四日至六月十四日再執行第三波「斷源專案」，聚焦偵辦集團性電詐機房、洗錢水房、話務系統商等源頭，並擴大執行利用網站、網路社群平台（YouTube、臉書、IG等）、通訊軟體（Line等）及VPN伺服器等進行的詐騙，破獲五座虛擬撥號設備中繼型機房，查扣多台DMT設備及大量人頭SIM卡。

新北地檢署檢察官吳佳蒨亦指揮警方偵破第三方支付業者幫詐團洗錢，聲押八名被告獲准；檢察事務官施宛吟全力協助查扣帳戶不法所得約一億三千多萬元、現金七八八萬元及不動產四筆。

此外，北市一名李姓地產大亨落入假冒謝金河的詐團假投資圈套，遭詐一點七億元，刑事局偵七大隊鎖定風飛砂成員廖堃廷籌組的洗錢水房、車手後，逮捕廖男等十人送辦。

刑局逮明仁會前後任會長

至於刑事局偵四大隊於本波專案破獲的竹聯幫明仁會犯行，查出前會長林立騰涉教唆板橋分會組長林俊呈等幫眾，設局拉攏富二代，以假投資、詐賭等方式逼迫富二代簽立三千萬元本票及借據，還強拍猥褻影片，將林逮捕送辦；現任會長陳彥廷則涉營網路博弈，與博弈代理商組頭、旗下成員等廿一人被捕。

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