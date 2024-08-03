1歲童誤觸開關遭反鎖車內！粗心彰化媽媽急call警救援

婦人下車不慎把兒子鎖在車內，消防員打破右後側車窗將男童救出脫困。 （消防局提供）

2024/08/03 18:59

〔記者湯世名／彰化報導〕粗心媽媽！1名婦人今天下午開車載1歲男童在彰化縣伸港鄉仁愛路停車時，車雖熄火但還插在鑰匙孔上，不料婦人才剛下車，男童就因誤觸車內開關，被鎖在車內，婦人立即向消防單位通報，消防員以擊破器將後駕駛座玻璃敲破，成功將男童救出，所幸僅受困約10分鐘，且接近傍晚，男童並無大礙，結束一場驚魂記。

該名婦人向消防人員表示，當時停車後熄火，她下車要到後車廂拿推車，沒想到1歲的兒子因誤觸車內開關，導致車門上鎖，她原本試圖想辦法打開車門或破壞車窗，還試圖引導男童打開車門，但男童不懂她的手勢因此都無效，只好趕快向和美消防分隊求救。

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消防人員到達現場，發現有1名男童受困於車內，由於受困時間即將10分鐘，經詢問該名婦人同意破壞副駕後方車窗，消防員遂以擊破器將車窗擊破，順利救出男童，男童並無大礙，並未送醫。

消防局指出，類似孩童被反鎖的事件在國內已多次上演，現在已經邁入夏季，氣溫時常飆到35、36度，通常把車停在戶外在烈日曝曬下，車內溫度可能會高達4、50度。在車內高溫下，孩童可能因為缺氧造成熱休克，嚴重更可能賠上性命。提醒家長，千萬別因一時疏忽將小孩留在車內，以免發生悲劇。

婦人抱著脫困的1歲兒子向員警說明經過。（消防局提供）

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