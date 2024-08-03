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再繳300萬就能出金！男急周轉借錢 南港4警輪番苦勸阻詐

4名員警輪番苦勸，勸醒遭到詐騙男子。（記者鄭景議翻攝）

4名員警輪番苦勸，勸醒遭到詐騙男子。（記者鄭景議翻攝）

2024/08/03 18:24

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市警察局南港分局日前接獲女子報案，男姓友人向她周轉300萬元，要繳獲利出金的增值稅，可能遭到詐騙。警方到場發現，男子誤中投資虛擬貨幣陷阱，看APP就誤以為有大筆獲利，繳增值稅與手續費就能出金，4名員警輪番苦勸，才成功勸他回頭。

南港分局說，南港派出所所長謝宗益及警員李彥傑、盧昭憲、陳璿中獲報到場，發現男子聽信女網友話術，誤入虛擬貨幣投資詐騙陷阱。警方檢視男子手機對話，對方以經濟學教授投資獲取巨額利潤為由，誘騙他注入大量資金，獲利想出金須再支付增值稅與手續費，男子因此向女友人週轉300萬元。

女友人有提醒他可以遇詐騙，男子仍深信不疑，聲稱已獲利數次，有多次與對方交易經驗，絕非騙局。警方輪番苦勸，點出「有APP投資虛擬貨幣為什麼還要面交？」「怎麼可能這麼落後」、「這APP根本就是詐騙集團寫的」，讓男子醒悟，允諾封鎖對方、不再交易，報案女子也感謝警方耐心阻詐。

警方後續也受理男子提報詐欺，持續偵辦，同時呼籲，近日詐騙集團猖獗、手法多變，民眾勿輕信任何投資管道，凡涉及匯款、轉帳等指示操作金流，或投資不明虛擬貨幣，均為詐騙。民眾如有疑慮，請撥打165專線或向警方查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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