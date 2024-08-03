登山救援「迷路」最多 消防署呼籲山友租用這設備

消防署呼籲，登山前請一定要做好自我安全管理及事前準備，並且租用「衛星定位設備」，發生事故時能大幅提高獲救機會。 （消防署提供）

2024/08/03 18:09

〔記者鄭景議／台北報導〕登山活動盛行，山域事故也相對激增，消防署統計，去年協助處理的山域事故達513件，山林開放以來，消防機關協助處理山域事故案件發生原因中，迷路占了44.40％，消防署呼籲，登山前請一定要做好自我安全管理及事前準備，並且租用「衛星定位設備」，發生事故時能大幅提高獲救機會。

消防署指出，山林開放以來，消防機關協助處理山域事故案件，發生原因以「迷路」為最大宗，占44.40％，其中，自組隊伍（親友或網路揪團，無專業領隊、參加者共同負擔費用及自行評估能力及意願）占60.1％，又以「中高年齡」及「自組隊伍」為最主要事故族群。

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消防署統計發現，中級山區是主要事故位置，推測因為林相多為原始林貌，攀登路徑不明顯，還會有氣候變化快及山區行動通訊不佳等環境因素，加上事故族群中高年齡層個人體能、定位定向能力不佳，風險意識評估與事前準備不足等，導致易發生「迷路」型山域事故。

消防署為引導登山民眾自我準備及降低迷路事故發生，已輔導台灣登山教育推廣協會、愛陌生安全推廣協會、中華民國救助技術發展與諮詢協會等3家社團法人團體，提供民眾登山前可租賃衛星定位設備的便民服務，同時透過這3家團體自行開發的「登山留守平臺」來守護登山者，如果登山途中發現有迷路情況時，可利用循跡返航功能，引導找到返回起點的路徑。

萬一不幸發生緊急情況，按壓定位設備SOS求救鈕，國際緊急回應協調中心將即時把所在位置的點位及軌跡等資料，橫向通報救援單位，派遣就近國家公園、林保單位及消防單位，快速抵達待救衛星定位的座標位置，即刻進行救援或救護；即使發生昏迷或意外無法按壓求援動作，「登山留守平臺」也將依登山者事前所留下的資訊、定位設備座標及軌跡資料，橫向提供救援單位參考，有助救難工作的規劃與進行。

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