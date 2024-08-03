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台南佳里女警專業分析詐術 連續阻詐近300萬

台南市佳里警分局女警李苡禎（左）最近2次出勤擋下民眾受騙，阻詐金額接近300萬元。（分局提供）

台南市佳里警分局女警李苡禎（左）最近2次出勤擋下民眾受騙，阻詐金額接近300萬元。（分局提供）

2024/08/03 18:00

〔記者楊金城／台南報導〕台南市佳里警分局佳里派出所女警李苡禎最近2度擋下民眾受騙，阻詐金額接近300萬元，她專業分析詐術、態度誠懇勸醒民眾，分局將提報表揚這位阻詐高手。

佳里派出所昨天（2日）接獲中國信託佳里分行通報，有女子疑遭詐騙，李苡禎與同僚趕赴現場，發現是最常見的虛擬貨幣投資詐騙，2警及行員規勸下，讓被害人打消匯款。

詐騙集團假冒網友，向49歲郭姓女子的母親鼓吹投資虛擬貨幣可賺大錢，聲稱自己也已投資百萬，邀郭母一起投資；郭母上當，委託女兒到銀行匯68萬3000元。幸好行員察覺有異，立即通報佳里所。李苡禎耐心向郭女解說規勸，舉例指出這是詐騙集團慣用詐術，郭女這才驚覺遭到詐騙，保住母親的錢。

李苡禎7月31日也成功阻詐，攔阻金額更高達230萬元。蘇姓男子要匯款買房，李苡禎和同僚林正義到場阻詐，連同昨天攔阻68萬3000元，李苡禎連續攔阻合計近300萬元詐騙案。

佳里分局長劉全福肯定李苡禎充分展現卓越的打詐專業手法，機智及專業分析解說，讓受騙者警覺遇到詐騙。他也呼籲民眾，切勿聽信網友來路不明的投資管道，小心查證才不會落入詐騙圈套。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

台南市佳里警分局佳里派出所的女警李苡禎（右）向受騙民眾專業分析詐術、態度誠懇，才讓民眾相信遇到假投資真詐財。（分局提供）

台南市佳里警分局佳里派出所的女警李苡禎（右）向受騙民眾專業分析詐術、態度誠懇，才讓民眾相信遇到假投資真詐財。（分局提供）

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