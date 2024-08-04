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北韓洪災驚傳1500人死亡失蹤 普廷緊急伸援

去年7月31日釋出的照片顯示，北韓最高領導人金正恩搭橡皮艇視察水災地區。（路透）

去年7月31日釋出的照片顯示，北韓最高領導人金正恩搭橡皮艇視察水災地區。（路透）

2024/08/04 15:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕法新社報導，克里姆林宮表示，俄羅斯總統普廷3日向北韓領袖金正恩表達了對洪災的哀悼，並承諾提供即時人道援助。這次洪災不僅造成了重大傷亡，死亡、失蹤人數可能高達1500人，還摧毀了數千間房屋，顯示出北韓基礎設施的脆弱。

據報導，北韓表示，7月27日的暴雨導致多人死亡，數千房屋被淹，大片農田浸水。普廷在給金正恩的電報中寫道：「請向那些在風暴中失去親人的人們傳達我的同情和支持。」他還表示：「你們可以隨時依靠我們的幫助和支持。」

北韓中央通信社（KCNA，朝中社）報導，普廷的慰問訊息已傳達至北韓外交部並即時報告給金正恩。金正恩對普廷的關心表示感謝，但他也表示「已經採取了國家措施來因應當前階段的災害」，並補充說「如果需要援助，他會向莫斯科的真朋友請求」。

此次北韓洪災的嚴重程度引發了南韓媒體的關注，報導稱，北韓平安北道和慈江道等地從7月25日開始連續3天暴雨，導致新義州市和義州郡超過4100套住宅、約3000公頃農田及大量公共設施、公路和鐵路被淹沒，5000多名義州郡居民被困，死亡和失蹤人數可能高達1500人。

KCNA報導，金正恩嚴厲譴責南韓敗類根深柢固的習慣和卑鄙本質，並指洪水的報導構成了南韓一場「抹黑活動，旨在為我們帶來恥辱並玷汙」。

法新社引述專家看法指出，北韓和俄羅斯自北韓二戰後建國以來一直是盟友，自2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，兩國關係更加緊密。自然災害對北韓這個孤立和貧困的國家影響更大，其基礎設施薄弱，森林砍伐使其更容易受到洪水影響。

6月19日，北韓領導人金正恩（右）和來訪的俄羅斯總統普廷（左）握手合影。（路透）

6月19日，北韓領導人金正恩（右）和來訪的俄羅斯總統普廷（左）握手合影。（路透）

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