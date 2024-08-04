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設備和教官不足！《華郵》：台灣政府促民眾備戰 進展不太順利

7月24日在澎湖舉行的漢光演習，國軍操練反登陸作戰。（美聯社）

7月24日在澎湖舉行的漢光演習，國軍操練反登陸作戰。（美聯社）

2024/08/04 15:18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《華盛頓郵報》3日報導，台灣政府正努力讓民眾做好應對中國入侵的準備，但進展不太順利，其中設備和教官不足，導致後備軍人訓練專業化的進度落後，且義務役服役人數不足，也導致無法達成無人機、刺針防空飛彈的操作訓練目標。

華郵指出，未演先轟動的台海戰爭主題戲劇「零日攻擊」（Zero Day），對台灣人的戰鬥準備程度有悲觀描述，包括台灣不可能打贏中國，這觸及賴清德總統面臨的非常現實的問題。

台灣政府一直試圖透過延長義務役期和改善預備役軍人的持續訓練，來提升防禦能力，這是更廣泛的國防戰略轉變的一環，旨在讓習近平冒險使用武力之前三思而後行，但台灣年輕人並未響應政府號召。

國防部長顧立雄6月向立法院坦言，設備和教官的欠缺阻礙預備役軍人訓練專業化的進度，「我必須誠實地講，就是說我們要快速地來加強（培訓），現在還有很多可以改進的空間」。

台灣希望建立一支專業的後備部隊，來支援15.5萬名現役軍人。現在，所有2005年（含）之後出生的台灣男性都須當兵1年，而大約200萬名退伍軍人也應每2年完成1次教召。

然而，台灣官員坦承，教導預備役及義務役在戰時補給前線部隊的計畫進度落後，今年只有6％的義務役（6936人）服1年制兵役，大多數學生選擇完成大學學業後才當兵，代表2005年出生的役男，要到2027年才能接受全面訓練。

此外，根據國防部官員的說法，一批經過挑選的1年制義務役本來應該學習操作無人機、刺針防空飛彈及紅隼反裝甲火箭等新式武器，但因人數不足而無法訓練。

台灣在加強訓練方面進展緩慢，令華府和台北的軍事專家感到​​擔憂，進而敦促台灣政府加快腳步，以嚇阻習近平、防止戰爭發生。

美國白宮前副國安顧問博明（Matt Pottinger）表示，台灣最不希望發生的事情是，習近平及美國都懷疑台灣自我防衛的決心。要做到這一點，台灣要有政治意願及遠見，指派最優秀的軍官來招募及訓練，「我真的希望台灣能做出這些犧牲」。

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