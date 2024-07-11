《二審宣判》高雄氣爆過失增至8成 市府將上訴

高雄氣爆求償案二審宣判，市府表示將上訴。圖為三多路氣爆現場。（資料照）

2024/07/11 05:30

一審原認定負4成責任 二審判市府獲賠償金額縮至2800餘萬

〔記者鮑建信、王榮祥／高雄報導〕十年前高雄氣爆卅二死案，市府對中油、榮化和華運三家公司求償等官司，高等法院高雄分院昨天部分宣判，認定該起意外市府過失比例從原審四成，提高為八成，判決僅獲賠二千八百多萬元。

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市府向中油等3公司求償3.2億

二○一四年七月卅日晚上，高雄市一心一路和凱旋三路、三多一、二路等處，地下管線接連發生氣爆，造成重大傷亡，共有卅二人死亡、三百多人輕重傷，前高雄市府秘書長趙建喬被判刑三年半定讞。

原告市府指出，埋在箱涵發生爆炸的四吋管線，為李長榮化工所有，並由中油負責設置，案發當天榮化與華運倉儲公司輸送液態丙烯時，出現異常情形，雙方均未停止輸送；晚上氣體外洩，中油也未提供管線位置等資訊，認為中油、榮化、華運等三家公司，應負連帶賠償。

地院判榮化、華運應賠近8千萬

該起氣爆案衍生三件求償官司，分別為榮化向中油求償七億多元，及二件市府向中油、榮化、華運等三家公司共連帶求償三億二千多萬元，高雄地院審結，認定中油沒有過失，榮化求償部分敗訴，及市府應負四成過失責任，判決榮化、華運應連帶共賠償市府七千九百多萬元。市府、榮化和華運均上訴。

有關市府提告部分，高雄高分院調查後認定，該起意外市府的過失責任提升為八成，主要原因為趙建喬等人違反監工和驗收義務，及當晚民眾聞到異味報警，直到氣爆有三小時，這段時間市府現場指揮混亂無序、漫無章法，無法釐清四吋管線洩露氣體，榮化、華運過失相對減輕許多，市府僅獲賠二千八百多萬元，均可上訴。

不當加壓釀災 市府對判決表遺憾

針對市府過失責任比例高達八成，市府推測二審判決仍是以廿年前設置箱涵時將管線包覆為基礎，但未審酌許多事實、已切斷箱涵施工與氣爆間的因果關係，且忽略責任歸咎上更應著重追究中油、榮化及華運，大量利用該管線輸送丙烯營運獲得龐大利益，卻未進行管線維護、管理及檢測事實。再者，榮化及華運於氣爆當天確有不當加壓，才是氣爆發生主因，對於判決市府表達深切遺憾，會上訴第三審，受災者權益不受影響。

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