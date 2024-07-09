議員女兒 年底要當媽 遺憾爸爸來不及抱到孫子

台南市議員林依婷（左）的父親林士傑遭槍擊身亡，她趕赴殯儀館了解狀況。（民眾提供）

2024/07/09 05:30

〔記者王姝琇、吳俊鋒／台南報導〕南市區漁會理事長、市議員林依婷的父親林士傑昨日遭槍擊身亡。懷有四個多月身孕的林依婷現身殯儀館，感謝大家的關心也請各界留給空間。台南市議會藍、綠黨團均表遺憾哀悼。

盼各界留給他們家人空間

林依婷甫登記結婚不久、已懷有四個多月身孕，未與林士傑同住，事發後個人行程全數取消，但服務處仍正常運作，昨日上午前往殯儀館，民政局長姜淋煌也到場協助家屬。林表示，並不認識那名槍手，爸爸近來作息很正常，對事件發生感到驚訝，一切交由警方追查，也請各界留給他們家人空間。

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稍後她在臉書發文表示：「我最期待的是年底能夠讓爸爸抱到可愛的孫子，如今卻來不及了，這是我最悲傷的事情。」

台南市長黃偉哲表示，要求警方全力偵辦，無關乎其身份，市府有責任維護市民人身安全；面對如此凶殘行徑，社會各界都很憤慨，也希望警方全力偵辦，在最短時間內將行凶者繩之以法。

民進黨團發言人李宗翰表示，議會同仁家屬遇到變故，大家都非常難過，將給予一切必要支持與慰問，針對案件部分，希望警方能盡快將槍手緝捕歸案。國民黨團發言人蔡宗豪說，目前案情尚未釐清，但對於憾事發生表示相當遺憾，希望警方能儘速釐清案情，讓市民擁有安全的治安。

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