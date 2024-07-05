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泰舍至善元詐貸83.5億 建商楊岳修起訴

泰舍實業、泰坤建設負責人楊岳修。（取自泰舍網頁）

泰舍實業、泰坤建設負責人楊岳修。（取自泰舍網頁）

2024/07/05 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕號稱全台最大自辦都更案「泰舍至善元」，興造建商泰舍實業、泰坤建設負責人楊岳修和胞兄楊岳霖、前妻邱庭俐等人，涉嫌以偽造買賣房屋契約書等手法，虛增銷售額，向土地銀行等九間聯貸銀行詐貸八十三點五億餘元，台北地檢署依涉犯銀行法中的詐欺銀行、偽造文書等罪，起訴楊岳修等九人。

泰坤集團二○一三年在新莊自辦都更案「泰舍至善元」，購地與營建成本約一百七十五億元。檢方起訴指出，楊岳修等人向土地銀行為首的九家銀行辦理聯貸。為讓土地銀行等聯貸銀行簽訂六十點九億元授信合約，並撥動款項，楊岳修等人虛增十九點五億元銷售額，包括找親友、員工等人作為人頭，簽訂七十五份不動產買賣契約書，充當購屋，偽造十六點五億元銷售額，另向九十八名購屋者簽定裝潢、修繕銷售合約，墊高銷售額。

後來，泰坤集團順利取得銀行撥動的款項，楊岳修等人更二度以缺工、缺料，提高建築成本為由申請增貸，前後總計向土地銀行等聯貸銀行詐貸八十三點五億。去年五月，檢調查扣偽刻的人頭戶印章五十五顆、人頭戶電子檔、折讓金額表單等證物，抽絲剝繭調查後，將楊岳修等九人起訴。

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