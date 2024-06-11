台南爆「關公娶媽祖」鬧劇 粉專被灌爆關閉

台南玉旨武玄壇九日前往鹿耳門天后宮參香，神尊裝扮宛如新郎與新娘。（記者王姝琇攝）

2024/06/11 05:30

民眾怒指破壞神尊聖號 「難道要聖母當小三」 武玄壇嗆神明指示不需酸民干涉

〔記者王姝琇／台南報導〕台南玉旨武玄壇主祀關聖帝君，與分靈自鹿耳門天后宮（簡稱天后宮）的天上聖母三媽傳出「合婚」消息，演變成「關公娶聖母」的鬧劇，大囍文宣海報在網路上炸鍋！武玄壇粉專遭網友連番出征後，最終頂不住輿論壓力九日晚間關閉臉書。

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武玄壇八日在臉書官網貼出文宣，指將要前往天后宮與天上聖母舉辦「合婚大典」，一夜間粉專就被網友灌爆。民眾質疑「兩神尊相差八百年，聯姻是老夫少妻典範」、「要關公的元配情何以堪」，更盛怒「難道要聖母當小三」。不僅如此，武玄壇海報將天上聖母改名為「天上關聖母」，此舉宛如天上聖母「冠夫姓」，導致網友更加憤怒。

武玄壇解釋，去年舉行建壇活動前往天后宮時，關聖帝君降駕操寶，「當時天后宮眾神出來迎接，其中有一氣質出眾的女神，就是天上聖母（三媽），關聖帝君在與三媽對視後互相約定共同齊心濟世…」之後獲允杯成功分靈三媽回壇供奉；並安排此次參香，惟文宣採用嫁娶元素及「合婚大囍」字樣設計，演變成「關公娶聖母」的鬧劇。

天后宮出面鄭重聲明沒有「合婚」一事，並強調武玄壇海報文宣純屬私壇活動，文宣未經鹿耳門天后宮授意直接在網路上分享，已造成嚴重困擾、嚴厲譴責。但武玄壇仍依原定計畫九日到天后宮參香，且以關公娶聖母的橋段現身，引發信徒不滿，甚至阻擋神轎入廟。

武玄壇總幹事則是態度強硬直接開嗆信眾，並堅稱「（彩球、囍字）裝飾只是好看而已，沒影響到任何人；合婚是壇內自辦活動，到天后宮只是參香。」最後武玄壇總幹事出面向天后宮及信眾致歉，仍無法澆熄怒火。

但武玄壇在臉書官網貼文表示，神明指示不需要經過酸民鍵盤手來干涉，強硬態度又再度遭網友洗版，最後終於頂不住輿論關閉臉書。

武玄壇總幹事致歉難熄眾怒

府城延陵道壇第六代道長吳政憲表示，神明結為連理並非無先例，例如廣澤尊王娶妙應仙妃就是佳話，但關聖帝君和天上聖母年代不同，也從未有過這種說法或民間故事流傳，以人為手段操作大家會覺得「亂搞神事」、不倫不類，更像是人為藉由神明在搞噱頭，破壞兩位神尊的聖號。

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