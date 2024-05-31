警監以上人事權歸內政部

三線一星以上警監職務的人事權，擁有決定權的是內政部。（資料照）

2024/05/31 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕昨天警政署發布台北市警察局長人事案後，內政部與台北市政府出現不同看法，不過依規定，三線一星以上警監職務的人事權，擁有決定權的是內政部。

當中央與地方對於三線一星以上警監職務人選產生分歧時，依「警察人員人事條例」規定，警監職務由內政部遴任或報請行政院遴任，也就是最後權責由內政部發布相關人事。過去也曾有過案例，地方首長不滿中央派任的警局長人選，但最終在警察局長努力溝通與展現工作表現下，獲得地方首長認同。

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一般而言，縣市警局長人選，會由警政署提出建議名單給內政部，內政部確認人選，再交由警政署長與地方首長進一步溝通確認，基於警察一條鞭的制度，地方首長大都不會有意見；過去出現內政部長直接聯繫地方首長溝通人選的情況不多，不過還是有前例，本次並不是第一次。

前立法院長游錫堃擔任宜蘭縣長時，為了爭取警察人事權，對內政部派任謝銀黨擔任其縣警局長一事，採取不合作態度，不過在謝銀黨全力溝通下化解阻力，終獲游的認同。

曾擔任台北縣長的周錫瑋，也曾不滿警政署未經他同意，派任林國棟擔任其縣警局長，直到林接任後，積極認真表現，也總算獲得地方首長認同。

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