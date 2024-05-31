苗縣火警》奮勇救人 林雅各︰只想救出阿公

林雅各（左一）恢復良好，爺爺（右起）、媽媽及爸爸都對他奮勇救人行為感到驕傲，但也提醒要量力而為。（記者彭健禮攝）

2024/05/31 05:30

翁敲擊求救 他脫衣弄濕身體衝進屋

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣立興華高中二年級學生林雅各，冒險衝火場將受困的七十歲賴姓老翁救出，自身也吸入過多濃煙而昏迷送醫，所幸治療後恢復狀況良好。林雅各昨表示，當時沒想太多，只想把阿公救出來，但也因此讓父母擔心，他允諾以後會量力而為。

救人後昏倒 恢復狀況良好

林雅各說，當時因為聽見屋內的阿公在敲擊求救，心中只想到要把阿公救出來，便先用水將身體弄濕，接著把衣服脫掉，就進去了，但前兩次進入沒找到，第三次發現阿公蹲在客廳與廚房間的走道，疑吸入濃煙身體不適，對他說「我要坐一下」。

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救援數次 阿公直說讓我坐一下

後來他又兩度進入，把阿公帶到客廳，期間阿公仍一直說「讓我坐一下」；但他認為不能耽擱，最後一次決定運用角力抱抬的技巧，把阿公扛出來，並打趣說「還好阿公很輕」。

林雅各說，屋內都是濃煙，所以他是憋氣進入，把阿公救出來後，走到超商休息，沒想到坐了一下就昏倒了，不過昨天已經覺得身體好多了。

林雅各在醫院醒來時，雙親在床邊陪伴，媽媽唸他「救人還是要注意自身安全，畢竟你不是專業」，他說以後會量力而為。

林媽媽說，當天早上準備出門上班時，得知兒子被送到為恭醫院急診室，夫妻趕到醫院，發現雅各呈半昏迷狀態，說話含糊不清，讓人緊張不已。她哽咽說，前幾天才發生消防員殉職的事，而雅各只是一個孩子，什麼裝備都沒有，萬一沒有出來怎麼辦；林媽媽身為人母的心情，認為兒子「太傻」，但對他奮勇救人的舉動，又感到驕傲。

全中運 高男組角力第五名

林雅各是原住民泰雅族，濃眉大眼，國中起就讀興華高中國中部，國一時發現對角力有興趣，開始跟著學校教練廖政賢習練，後來直升高中部體育專班，去年高一時，在全中運拿下高男組角力自由式第二級的第五名。

他的家庭經濟狀況不佳，但個性外向爽朗，積極認真的投入角力訓練，期望未來能在全國性比賽中拿下好成績及升上體育大學，繼續在角力界為國爭光。

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