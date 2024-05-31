竹市2勇消殉職》政院核定260億 提升消防救災安全

新竹市高樓大火，造成兩名英勇消防員殉職，行政院核定二六○億元，提升消防同仁救災安全。（資料照）

2024/05/31 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕新竹市高樓大火，造成兩名英勇消防員命喪火場，行政院長卓榮泰昨天在行政院會表示，政府是第一線消防人員最強而有力的保障與後盾，行政院已經核定內政部消防署約二六○餘億元的中長期計畫，支持基層消防員所需救災物力與人力，提升消防同仁救災勤務安全。

行政院發言人陳世凱在院會後記者會轉述，卓揆在院會中指出，近期新竹市東區高樓社區發生火警事故，非常遺憾造成兩位消防同仁殉職，他要表達深沉哀悼之意。在事故發生當日，他已請內政部長劉世芳及消防署長蕭煥章親赴現場，對罹難消防同仁家屬表達誠摯的關切與慰問，同時也全力協助撫卹、追晉、獎章請頒等後續處置。

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卓揆︰多元增補消防人力

卓榮泰強調，政府是第一線消防同仁最強而有力的保障與後盾，行政院支持基層消防人員所需救災物力及人力，提升消防同仁救災勤務安全。行政院已核定內政部消防署約二六○餘億元的中長程計畫，其中包含他於上週批准經費核列十九億元的「充實直轄市、縣（市）政府消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫」；此外，國發會刻正審查消防署所提報的「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫」，行政院也予以支持。

卓榮泰指出，未來將搭配多元方式增補消防人力及強化消防救災安全訓練，輔以科技防、救災的應用，全力支援充實消防人員的物力設備、設施與安全訓練，期使第一線救災人力的量能逐步到位。

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