為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

竹市2勇消殉職》政院核定260億 提升消防救災安全

新竹市高樓大火，造成兩名英勇消防員殉職，行政院核定二六○億元，提升消防同仁救災安全。（資料照）

新竹市高樓大火，造成兩名英勇消防員殉職，行政院核定二六○億元，提升消防同仁救災安全。（資料照）

2024/05/31 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕新竹市高樓大火，造成兩名英勇消防員命喪火場，行政院長卓榮泰昨天在行政院會表示，政府是第一線消防人員最強而有力的保障與後盾，行政院已經核定內政部消防署約二六○餘億元的中長期計畫，支持基層消防員所需救災物力與人力，提升消防同仁救災勤務安全。

行政院發言人陳世凱在院會後記者會轉述，卓揆在院會中指出，近期新竹市東區高樓社區發生火警事故，非常遺憾造成兩位消防同仁殉職，他要表達深沉哀悼之意。在事故發生當日，他已請內政部長劉世芳及消防署長蕭煥章親赴現場，對罹難消防同仁家屬表達誠摯的關切與慰問，同時也全力協助撫卹、追晉、獎章請頒等後續處置。

卓揆︰多元增補消防人力

卓榮泰強調，政府是第一線消防同仁最強而有力的保障與後盾，行政院支持基層消防人員所需救災物力及人力，提升消防同仁救災勤務安全。行政院已核定內政部消防署約二六○餘億元的中長程計畫，其中包含他於上週批准經費核列十九億元的「充實直轄市、縣（市）政府消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫」；此外，國發會刻正審查消防署所提報的「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫」，行政院也予以支持。

卓榮泰指出，未來將搭配多元方式增補消防人力及強化消防救災安全訓練，輔以科技防、救災的應用，全力支援充實消防人員的物力設備、設施與安全訓練，期使第一線救災人力的量能逐步到位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
竹市2勇消殉職》內政部擬設 警消勤務安全調查會
2024/05/31 05:30

竹市2勇消殉職》內政部擬設 警消勤務安全調查會

抽筋吃什麼？補充關鍵5營養素助改善

跨越百年的傳奇 卡地亞Santos華麗變身
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播