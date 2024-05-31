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竹市2勇消殉職》內政部擬設 警消勤務安全調查會

新竹市晴空匯火警，2名殉職的消防員頭盔、消防衣，都因大樓燃燒的電纜產生焦油及戴奧辛遭燻黑。（新竹市消防局提供）

新竹市晴空匯火警，2名殉職的消防員頭盔、消防衣，都因大樓燃燒的電纜產生焦油及戴奧辛遭燻黑。（新竹市消防局提供）

2024/05/31 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕新竹市「晴空匯」大樓火警，造成兩名消防員殉職，朝野立委日前在立法院內政委員會質詢關切消防人員的救災安全。對此，內政部長劉世芳昨天表示，將在內政部層級設置「警消勤務安全促進與事件調查會」，納入基層代表，盼提升警消安全條件與事件調查，釐清警消傷亡事故原因。

納基層代表 保障警消職業安全

劉世芳表示，日前新竹市有兩名消防員殉職，內政部所管轄的警政、消防、移民署等，基層人員若在公務上遇到安全顧慮時，也必須有人幫他們著想，因此未來將在內政部層級，設置「警消勤務安全促進與事件調查委員會」。

劉世芳說，調查委員會將以任務編組方式，邀警消現役基層代表、資深退休人員、學界專家等共同組成，針對警政議題、消防議題、權益與安全保障、事件調查等四大面向，進行諮詢建議與調查工作。

劉世芳提及，期待藉由提高組織層級的專業調查委員會設置，提供主管機關符合基層需求的專業建議，並對於包含出勤與訓練時間在內的傷亡事件進行獨立調查，以利釐清事件原因；另藉由調查會凝聚利害關係人意見，保障警消職業安全，並促進科技應用能量。

劉世芳補充，由於調查會與內政部同層級，並非只有建議權，若有修法需求也會提出修法；至於事件調查部分，也不會跟現有調查權的檢察官、消防署的火災調查做出不同意見。

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