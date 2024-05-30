司院推割喉少年條款／少年刑滿3年未再犯 才能塗銷前科

司法院院會昨通過「少年事件處理法」部分條文修正草案，增訂少年前案紀錄塗銷要件，規定被宣告判刑或保護、轉介處分的少年，於執行完畢或赦免「後」的三年內，未再故意觸犯刑罰法律而被判刑或保護處分者，才可塗銷前案宣告。（資料照）

2024/05/30 05:30

〔記者張文川／台北報導〕新北市某國中去年十二月發生國三學生在校園遭割喉致死命案，被害人家屬事發後怒批「少年事件處理法」是狗屁法律，動手和教唆殺人的人未來可能連前科都可以被塗銷；對此，司法院院會昨通過「少年事件處理法」部分條文修正草案，增訂少年前案紀錄塗銷要件，規定被宣告判刑或保護、轉介處分的少年，於執行完畢或赦免「後」的三年內，未再故意觸犯刑罰法律而被判刑或保護處分者，才可塗銷前案宣告。

修正少事法部分條文

將會政院後送立院審議

草案將函請行政院院會銜後，送請立法院審議。司法院指出，為落實兒童權利公約處遇多元化原則，此次少事法修正，增訂少年法院得依少年的行為性質、年齡、身心狀況、學業程度及其他必要事項等需求，轉換為安置輔導、保護管束等不同處遇；停止感化教育後，除了交付保護管束，也可轉換為安置輔導。

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至於塗銷前案紀錄方面，司法院說明，受保護、轉介處分或判刑的少年，於執行完畢或赦免後的三年內，未再因故意觸犯刑罰法律而被宣告刑罰或保護處分者，才得以視為未曾受過前案宣告或處分，才得以塗銷少年前案紀錄及有關資料。

司法期盼透過此次修法，促使少年保持善良品行，發揮再犯預防的效果，保障少年健全的自我成長可能，順利復歸社會。

新北市楊姓國中生去年十二月廿四日與林姓學妹爭執，遭林女的「乾哥」郭姓少年持彈簧刀割喉致死，新北地院少年法庭今年四月十二日將二人移送新北檢，檢方本月九日依殺人罪嫌起訴二人。

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