新竹晴空匯火警》逃生門疑未緊閉煙囪效應 2勇消命喪濃煙梯間

新竹市晴空匯廿八層樓火警，引發高樓層火警救災問題。（資料照）

2024/05/29 05:30

住戶躲家中相對安全 全獲救

〔記者洪美秀、陸運鋒／綜合報導〕新竹市廿八層高樓「晴空匯」火警，外界質疑三五一名住戶受困十四小時，最後都平安疏散，為何兩名消防員卻不幸命喪在樓梯間？

新竹市消防局表示，因地下室電纜線短路起火，雖很快撲滅火勢，但因電纜線被燒掉，導致大量濃煙及電線被燒熔的有毒氣體和焦油混在空氣中，後來即使有啟動備用發電機，卻因電纜線被燒掉，影響整棟大樓的電力及電路系統，導致發電機無法送電，就連緊急昇降梯也因電力無法送電傳輸到升降梯，讓緊急升降梯無法發揮作用。

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此外，火警發生後，僅部分住戶第一時間疏散出來，並稱很多人受困電梯及逃生樓梯間，消防局才會派出五組共十名消防員穿戴氧氣瓶逐層進入執行搜救。其中，李詠真與周立鑫揹氧氣瓶到八層執行搜救任務，疑因濃煙擴散過大，加上電纜線燃燒產生的焦油與戴奧辛將兩人的面罩染黑，且因焦油黏附性高，兩人因此失去方向判斷，再加上氧氣不足而發出求救訊號。

消防局強調，當聽到兩人的求救聲後就出動人員分層搜尋，最後在二樓及三樓的梯間找到兩人，當時濃煙相當大，救援小組花一些時間才找到人。

至於為何不緊急全面疏散住戶，消防局判斷因濃煙竄升，加上緊急升降梯失靈，才會透過廣播請住戶躲進家中，關閉家中大門，減少濃煙擴散，一直到清晨部分濃煙散去後，才以雲梯車及民間吊車協助疏散。

消防官指出，一般來說，大樓逃生門緊閉的話，相對來說是不會有太多濃煙竄入，但此事件不排除是因火災發生時，大樓住戶逃生期間，並沒有將安全門完全關閉，導致大量濃煙從逃生梯間及管道間往上竄，形成「煙囪效應」。

消防官說，大樓住戶在火警當下，躲在家中會相對安全，但二名消防員為搜救受困民眾，處在充滿濃煙的樓梯間，有可能產生空間迷航，空氣瓶殘壓警報響起時又緊張，呼吸更急促下，導致空氣瓶氣量很快就用光。

市府表示，李詠真、周立鑫勇消殉職，確定六月五日舉行聯合公祭，並爭取總統頒發褒揚令、楷模獎章及追晉分隊長。

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