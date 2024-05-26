婦狂戀德軍醫助洗錢 「被愛沖昏頭 判無罪」

警方提醒民眾網路交友也要防詐騙。（警方提供）

2024/05/26 05:30

網戀匯出23萬積蓄

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓女子在臉書認識自稱是德國軍醫「大衛」，兩人網戀後，她匯出自己廿三萬餘元積蓄，還提供銀行帳戶及協助提領二○○萬餘元贓款買比特幣，被控幫詐欺集團洗錢。法院審理時她喊冤，辯稱自己也是被害人，一審認為她被愛情蒙蔽理性，判決無罪，檢方認為陳女是被愛情沖昏頭，不惜一切後果而犯罪，提起上訴；不過二審認同一審見解，判決無罪確定。

陳女遇上的是典型的「愛情詐騙」犯罪模式。判決書指出，她於二○二一年認識大衛，對方傳照片給她，照片上穿著帥氣軍裝，正在為中彈的士兵急救，大衛使用中文簡體字佯稱，自己是德國駐阿富汗軍醫。兩人很快進入網戀階段，大衛稱呼陳女「我的愛、寶貝」，表示退休後就來台灣與陳女相聚。

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還提供帳戶供洗錢

不久後，大衛請陳女代收「阿富汗總統給我的一五○萬元美金（約台幣四八○○餘萬元）」，以及他私人物品的包裹；陳女聯繫自稱快遞業者的詐騙集團成員，對方要她支付運費，她匯出廿三萬元，騙徒又稱還要再付美金三萬餘元證書費，但陳女已經沒錢，進而聽從大衛指示，把自己銀行帳戶拍照傳給大衛，再把匯入自己帳戶的二○○餘萬元領出，買虛擬貨幣比特幣，將該幣轉到指定電子錢包，自己留下三萬餘元。

同年六月，林姓婦人也與自稱「大衛」、假冒美國軍醫的男子網戀，受騙匯款七十一萬元，這筆錢就是匯入陳女帳戶。

陳女被警方查獲，帳戶內還有一四○萬元來源不明的款項，台中地檢署將陳女依詐欺、洗錢罪起訴。

法官認定無犯意判無罪

台中地院審理時，陳女與其律師辯護說，她以為與大衛是情侶，受到感情詐騙，不知自己犯法。

一審認為騙術日新月異，連高學歷知識份子也被騙，陳女是陷入感情騙局，喪失理性判斷能力，依此判決無罪。

檢方上訴質疑，陳女獲利三萬餘元，此類騙術經媒體報導已廣為人知，陳女辯詞違反常理，她應該是被愛情沖昏頭，不惜一切代價觸法；高等法院台中分院認同台中地院見解，認為陳女因愛失去理智，沒有詐欺或洗錢的不確定故意犯意，駁回上訴將全案判決確定。

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