前科男酒駕逆向撞死人 國民法官重判11年

前科男酒駕逆向超速撞死人，新北地院國民法官審理後重判11年。（資料照）

2024/05/24 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕有傷害、毒品等多項前科男子李東運，去年一月清晨飲酒後，於新北市五股區新五路逆向、超速，撞死對向開車的六旬黃姓老翁，李男因未與家屬和解，被檢方求刑十二至十四年，新北地院國民法官審理後，昨依違反刑法中的「以他法致生道路往來危險因而致人於死罪」，判十一年徒刑，是國民法官新制上路以來判最重的酒駕致死案件。

為國民法官判最重的酒駕致死案

去年一月廿五日晚上，李男在新北市蘆洲區某會館飲酒，隔天清晨七時許，他酒駕搭載二名友人上路，先是沿新北市五股區新五路三段往泰山方向行駛，左轉彎駛入新五路二段後，竟闖越路口紅燈，並以時速九十公里車速逆向行駛、變換車道，一路逆向上高架橋，隨後因閃避不及撞上對向黃男駕駛的小客車，導致黃男死亡，檢方調查後，將李男提起公訴，並建請法院以較重的以他法致生道路往來危險因而致人於死罪論處。

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新北地院國民法官審理時，李男僅認違反刑法中的「不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死等罪」，死者家屬不滿希望法官重判，公訴檢察官也認為，李男酒駕逆向超速撞死人，造成死者家屬極大傷害，向法院求處十二至十四年有期徒刑。

國民法官勘驗行車紀錄器、路口監視器後，認定路上、路面有行進方向和「慢」等標語，李男仍執意逆向行駛， 罔顧其他用路人的交通及人身安全，不但闖越紅燈、逆向超速，甚至造成黃男死亡，導致其家屬心理莫大悲痛，審酌李男曾有妨害秩序、傷害、販毒前案紀錄，未積極與被害人家屬和解，判處十一年徒刑，也是目前被國民法官判最重的酒駕致死案件。

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