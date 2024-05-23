留英女控訴老父遭詐3千萬房 房屋買家是詐團同夥 收押

吳姓男子購買被詐李姓老翁房屋，桃園地檢署懷疑他是詐騙集團共犯，向桃園地院聲押獲准。（記者周敏鴻攝）

2024/05/23 05:30

〔記者周敏鴻、王冠仁／綜合報導〕住在桃園市蘆竹區的李姓退休長者，誤信詐騙集團投資話術，遭詐近三千萬元房產，正在英國留學的女兒上臉書發文「台灣就是一個詐騙天堂」，引起外界關注。案經桃園檢警全力偵辦，先查獲詐團成員陳姓男子，再進一步偵訊買房的吳姓男子，認為吳是集團共犯，且有串、滅證之虞，昨依詐欺取財、重利、使公務員登載不實等罪聲請羈押禁見獲准。

新署長張榮興：打詐列重中之重

有民眾發出「台灣就是詐騙天堂」之嘆，今天就任警政署長的張榮興，昨在台北市警局主持任內最後一次月報時強調，會把打詐列為重中之重，查緝面要聚焦打擊，對被騙帳戶詐款金流進行銀行端阻詐等，並由各分局偵查隊、刑警大隊、刑事局全力查辦黑幫詐團，讓人民有感。

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檢警追查假投資詐團騙走李翁房產案，鎖定曾和李翁約見取款的集團成員，過濾監視器之後，本月十九日逮捕陳男，因還有共犯待查，先聲押陳男獲准，同時扣押已被過戶的李翁房產。

檢警也鎖定以買主身分出面「購屋」的吳男，前天約談到案，吳強調他是合法投資，否認犯案，但檢察官追問吳男買房後，訂多少價錢作為賣屋時機點，吳卻說不清楚，且供詞疑點甚多，認為他疑是詐團同夥，前晚向法院聲請羈押禁見。

桃園地院昨天下午召開聲押庭，吳仍否認犯行，法官認為他有逃亡、勾串證據之虞，裁定收押禁見；全案持續擴大追查中。

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