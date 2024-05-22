兩派人馬火併 警分局替代役中彈

歸仁警方破獲關廟槍擊案，逮到6嫌，移送法辦。（民眾提供）

2024/05/22 05:30

疑捲入糾紛 替代役男包紮後去分局上班 被發現才坦承受傷

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南兩派人馬因賭債糾紛，各自聚眾準備火併，駕車街頭追逐，歸仁警分局廿二歲余姓替代役男疑似捲入其中，當時他乘坐的轎車停靠路邊，遭三部轎車包夾，並從後側開槍，子彈貫穿右上臂，專案小組獲報逮捕施姓男子為首的六名嫌犯，並查獲霰彈槍一支、改造手槍兩把，訊後依涉犯殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。

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警方逮捕6嫌

余姓替代役男本月六日剛撥交歸仁分局，案發前的五月十四日仍有上班，傍晚五時結束勤務。十五日凌晨中彈，先自行敷藥、包紮，天亮後仍去分局上班，但未主動告知遭到槍擊，忍痛到下午仍血流不止，被同時段服勤的員警發現精神恍惚，且似有受傷，深入詢問後才坦承受槍傷。

槍擊案發生於本月十五日凌晨二時卅五分，當時連同余男共四人在車內，突遭疾駛而來的三部轎車圍住，據了解，嫌犯拿霰彈槍朝車側射擊一發，持手槍從後方射擊三發。余男搭乘的轎車突圍逃逸，但遭射穿轎車鈑金與座椅的一發手槍子彈擊中，造成右上臂受傷。

警方據報，翌日凌晨在台南安平區攔查其中的涉案車輛，並陸續逮捕共犯，卅六歲施姓主嫌當天下午也持涉案的霰彈槍一支、改造手槍兩把，以及子彈三顆等主動到歸仁分局說明。

據了解，歸仁謝姓男子積欠關廟施男賭債，雙方近來為了如何還款的問題起爭執，十五日凌晨，歸仁人馬先圍堵一部關廟方的落單車輛，但被逃脫，關廟人馬展開報復，在南雄路包夾到余男乘坐的落單車輛進行槍擊。

據指出，落網的關廟方人馬，當天聚眾欲找謝姓男子討債，誤認停在路旁的車輛為謝男所有，才引發衝突，遭槍擊的車內四人都說不認識對方，否認與賭債糾紛有關，涉案程度將再深入調查，歸仁分局也指出，已經依「替代役男獎懲辦法」將余員陳報處理。

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